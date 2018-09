Médiá hovorili o šoku. Keď slovenský klub omráčil Barcelonu

Malý slovenský klub vtedy uhral senzačnú remízu.

24. sep 2018 o 10:56 TASR

video //www.youtube.com/embed/FQyTBM2VoZI

PÚCHOV. Dnes uplynulo 15 rokov od pamätného zápasu futbalistov Matadoru Púchov s európskym gigantom FC Barcelona.

Malý slovenský klub vtedy na Štadióne Antona Malatinského v prvom zápase 1. kola Pohára UEFA 2003/2004 uhral senzačnú remízu 1:1. Šokujúci výsledok zariadil niekoľko sekúnd pred koncom nadstaveného času Milan Jambor.

V odvete na Nou Campe 15. októbra sa potom zverencom trénera Štefana Zaťka už nepodarilo nadviazať na sympatické predstavenie z Trnavy a Púchov zhorel v katalánskom ohni 0:8.

"Blaugranas", ktorých vtedy viedol Holanďan Frank Rijkaard, rozdrvili vtedajšieho úradujúceho víťaza Slovenského pohára tromi gólmi Ronaldinha, dvakrát sa presadili Luis Enrique a Javier Saviola, raz skóroval Thiago Motta.

Na výsledok prvého stretnutia sa ale dodnes spomína ako na obrovské prekvapenie. Púchov, ktorý sa v roku 2007 premenoval z Matadoru na FK, momentálne pôsobí v TIPOS III. lige skupine Západ. Po ôsmich kolách je v tabuľke s jednou remízou predposledný.

Púchovčania sa vtedy na ŠAM pred vypredaným štadiónom pustili do súpera veľmi odvážnym spôsobom a v úvode zaskočili veľkého favorita duelu nátlakovým futbalom.

Matadoru vychádzali rýchle akcie po stranách, ťahúňom bol najmä útočný tandem - Mário Breška s Miroslavom Nemcom. Prvú veľkú šancu však mal holandský reprezentačný útočník Patrick Kluivert, keď sa v päťke otočil okolo Petra Čvirika, ale v poslednej chvíli zakročil Tomáš Bernady.

O dve minúty sa po rohu Brešku dostal k zakončeniu Nemec, ale tiesnený loptu zo vzduchu netrafil ideálne. Púchovčania nastúpili do zápasu v pozícii absolútneho outsidera, ale oduševneným výkonom robili Kataláncom obrovské problémy.

V 12. minúte už po siedmom rohu Matadoru prestrelil po zaváhaní brankára Victora Valdesa svätyňu "Barcy" Igor Holčík. Hostia sa postupne dostávali do tempa a presadzovali sa najmä po ľavej strane cez rýchleho Marca Overmarsa.

Holandský krídelník sa v 18. minúte dostal až do šestnástky Matadoru, ale jeho strelu stihol v páde zblokovať Holčík.

Púchovčania kontrovali únikom Brešku, ktorý najskôr nebezpečne centroval na Nemca a vzápätí skončila jeho "rybička" vedľa. Krátko na to na druhej strane takmer zahrmelo po akcii nebezpečného Kluiverta, jeho tutovku však vytiahol na roh spoľahlivý Bernady.

V obrovskom tempe sa pokračovalo aj naďalej, tesne po uplynutí prvej polhodiny vypálil po kolmici Ronaldinha aktívny Kluivert nad. V 36. minúte mohol skóre otvoriť agilný Breška, vyhral šprintérsky súboj s Giovannim van Bronckhorstom, ale zblízka bránu netrafil.

Päť minút pred koncom prvého dejstva dorazil za Bernadyho chrbát loptu Kluivert, rozhodcovia však pre ofsajd gól neuznali. Posledná akcia rušného prvého polčasu patrila Púchovčanom, keď strelu Brešku z nebezpečnej vzdialenosti hosťujúca obrana zblokovala.

V druhom polčase sa Púchov snažil udržať vysoké tempo. Zápas sa však zlomil v 49. minúte, keď sa po kľučke Ronaldinha dostal k lopte Kluivert a presnou strelou z hranice šestnástky prepálil Bernadyho - 0:1.

Skúsení hosťujúci hráči potom ovládli hru, držali loptu na kopačkách a nedovolili Púchovčanom pokračovať v tlaku. V 58. minúte predviedol vydarený dribling Ronaldinho a po jeho akcii netrafil presne Ricardo Quaresma.

O päť minút prešiel rohový kop Brešku až na zadnú žrď španielskej brány, ale Milan Jambor na loptu nedosiahol. V 65. minúte spálil tutovku Ronaldinho, keď jeho strelu zblízka vykopol bravúrne Bernady. V závere hostia kontrolovali náskok, ktorý mohli navyše zvýrazniť Kluivert a Saviola.

V 91. minúte pálil Breška rovno do Valdesa, ale o dve minúty zariadil senzačnú remízu Jambor, keď po krídelnej akcii aktívneho Brešku dopravil zblízka loptu do siete.

Breška vycvičil hviezdy Barcelony Pred desiatimi rokmi vyzvŕtal barcelonské hviezdy. Dnes je Mário Breška hráčom druholigového gréckeho tímu Volos. Zahrali ste si proti Barcelone. Mnohí tvrdia, že to bol váš životný zápas.Súhlasíte? „Áno, zápas s Barcelonou bol krásny pred skvelou kulisou. Bol to jeden z mojich najpamätnejších zápasov.“ Proti vám hrali esá ako Ronaldinho, Xavi, či Puyol. Všetko majstri sveta. „Som veľký fanúšik Xaviho. Bez neho by Barcelona nebola taká dobrá. Samozrejme Messi a ostatní ich štýl hry výborne dopĺňajú. Ale keď má záložník 90 prihrávok za zápas a iba jednu pokazenú, to je úžasné.“ V zápase ste neraz zamotali hlavu i slávnemu Puyolovi. „Dobre si na to pamätám. Jeho dres mám odložený doma spolu s dresmi a pohármi.“ Ako jeden z mála Slovákov ste dokázali vyzvŕtať veľké hviezdy. Mnohí vám po zápase s Barcelonou predpovedali veľkú budúcnosť v prestížnej lige. Prečo to nevyšlo? „Všetko je o manažéroch, o kontaktoch. Nemal som nikdy šancu a príležitosť odohrať cely zápas v reprezentácii. A národný tím vám dokáže dosť pomôcť pri prestupe do elitnej ligy. Som však hrdý na to, čo som dokázal. Nevrátil by som čas spať. Nikdy.“ Pavol Spál

Hlasy po zápase:

Štefan Zaťko, tréner Púchova: "Sú to nádherné chvíle, atmosféra bola fantastická a som hrdý na svojich zverencov. Snažili sa po celý zápas plniť moje taktické pokyny a potvrdili, že moja cesta do Barcelony nebola iba formálna. Remíza 1:1 nie je najhoršou východiskovou pozíciou pred odvetou. Je to pre nás krásny a zaslúžený výsledok. Dúfam len, že sme súpera nerozzúrili príliš a v odvete nás roztrhá,"



Frank Rijkaard, tréner FC Barcelona: "Urobili sme fatálnu chybu. Nehrali sme ako jeden tím. Nehrali sme kolektívne, na rozdiel od Púchova.



Milan Jambor, strelec vyrovnávajúceho gólu: "Vedel som, že ide o poslednú akciu zápasu a preto som do nej dal všetky sily. Som veľmi rád, že sa nám podarilo získať bod s obrovským favoritom. Dodržali sme taktické pokyny a k výkonu nám pomohla aj vynikajúca kulisa. Tento gól je vrchol mojej kariéry. Chceli sme dokázať, že vieme hrať futbal. Som rád, že sa nám to podarilo."



Tomáš Bernady, kapitán Púchova: "Som veľmi rád, že sa nám podarilo v takej výbornej atmosfére s favorizovanou Barcelonou výborný výsledok. Diváci boli naozaj perfektní. Svojim povzbudzovaním nás vyburcovali k dobrému výkonu za čo im chcem poďakovať. Páčilo sa mi, že nás povzbudzovali aj Trnavčania ako aj obyvatelia ostatných slovenských miest, ktorí do Trnavy prišli. Dúfam, že sme v tomto stretnutí našli recept ako sa dá hrať vyrovnaná partia aj s takými futbalistami ako sú hráči FC Barcelona."



Ľuboš Perniš, útočník Púchova: "Teší ma, že sme po nevýrazných výkonoch v lige dokázali konečne zabrať. Celý zápas sme v podstate vydržali hrať vo vysokom tempe preto gól v nadstavenom čase má pre nás mimoriadnu cenu. Všetci sa z tohto úspechu veľmi tešíme."



Mário Breška, útočník Púchova: "Predviedli sme veľmi kvalitný výkon. Teraz po zápase ma trochu mrzí, že sme z množstva šancí premenili iba jedinú, ale napriek tomu som veľmi spokojný. Trochu sme boli zaskočení gólom hneď na začiatku druhej časti hry, ale zvládli sme to. Pred gólom som sa pozrel pred bránku, videl som dvoch nabiehajúcich spoluhráčov. Bolo šťastie, že lopta prešla až k Jamborovi. Uhrali sme cennú remízu s kvalitným súperom a to je super."

Ohlasy médií www.FCBarcelona.com (oficiálny internetový server): "Trpko-sladký štart Barcelony v Pohári UEFA. Barcelona odmietla víťazstvo v samom závere. Kluivert i Overmars robili viackrát problémy púchovskej obrannej štvorici, ale domáci Breška bol najživším hráčom večera. Púchov mal neuveriteľných 7 rohových kopov v úvodných 12 minútach zápasu. Posledné slovo mali domáci." The Independent: "Jamborov zásah z poslednej minúty omráčil Barcelonu. Malý slovenský klub z Púchova šokoval Barcelonu. Zatiaľ, čo španielski giganti - Real Madrid, Deportivo La Coruňa a Celta Vigo si užívajú slávy v Lige majstrov, Barcelona zakopla v Pohári UEFA na provinčnom slovenskom klube." Associated Press: "Malá ryba z Púchova spôsobila šok Barcelone. Futbalová Barcelona zďaleka nepripomínala 16-násobného majstra Španielska, ktorý v minuloročnej Lige majstrov zaznamenal rekordnú šnúru víťazstiev. Púchov bol dlhé minúty lepším tímom a len chvíľková strata koncentrácie Slovákov, umožnila Barcelone uniknúť s remízou. Ronaldinho a spol. sa necítili celkom dobre v stredajšom zápase Pohára UEFA proti slovenskému klubu, ktorý ešte pred pár rokmi hral len druhú ligu. Stratiť body s klubom, ktorého ročný rozpočet je približne 1 milión dolárov, teda 34-krát menej ako je príjem samotného Ronaldinha, možno zaradiť medzi najväčšie šoky futbalovej histórie." Reuters: "Nevydarený štart Barcelony. Barcelona viedla 1:0 a hrala na istotu. Avšak zaváhanie v tejto taktike využil Breška a po jeho nahrávke dal Jambor vyrovnávajúci gól už v nadstavenom čase."

1. zápas 1. kola Pohára UEFA 2003/2004, 24. septembra 2003:

Trnava, ŠAM:

Matador Púchov - FC Barcelona 1:1 (0:0)

Góly: 90.+3 Jambor - 49. Kluivert. ŽK: Hricko (Púchov). Rozhodovali: Müftüoglu - Gencerler, Kan (všetci Tur.), 18.000 divákov (vypredané)



zostavy a striedania:

Púchov: Bernady - Hricko, Ovad (79. Brisuda), Čvirik, Holčík - Škripec (52. Majerník), Belák, Jambor, Gegič - Breška, Nemec (76. Nemec)

FC Barcelona: Valdes - Puyol, Reiziger, Cocu, Van Bronckhorst - Luis Enrique, Xavi, Quaresma (73. Saviola), Ronaldinho, Overmars - Kluivert



odveta 1. kola Pohára UEFA 2003/2004, 15. októbra 2003:

Barcelona, Nou Camp:

FC Barcelona - Matador Púchov 8:0 (3:0)

Góly: 7., 20. a 57. Ronaldinho, 42. Motta, 63. a 75. Luis Enrique, 72. a 89. Saviola. ŽK: Holčík, Perniš (obaja Púchov).Rozhodovali: Vollquartz - Pedersen, Hansen (všetci Dán.), 29.701 divákov.



zostavy a striedania:

FC Barcelona: Rüstu - Gabri (61. Oscar Lopez), Puyol, Cocu, Van Bronckhorst - Louis Enrique, Gerard, Motta (79. Ovemars), Luis García - Ronaldinho (67. Iniesta), Saviola

Matador Púchov: Bernady - Hricko, Ovad, Čvirik (73. Brisuda), Holčík - Majerník, Belák, Jambor, Talda - Breška (46. Beliančin), Nemec (59. Perniš)