Do práce chodia o piatej ráno, amatéri si veria aj na Michalovce

ŠK Slovan Šimonovany už zdolal aj Zlaté Moravce.

20. sep 2018 o 8:00 Ivan Mriška

HORNÁ NITRA. V stredu netrpezlivo sledovali žreb pohárovej súťaže Slovnaft Cup. Sú spokojní.

Priali si Fortunaligistu

V mestskej časti Partizánskeho to žije futbalom. Po minuloročnom zdolaní Fortunaligistu zo Zlatých Moraviec si hráči tohto štvrtoligového klubu trúfajú aj na Michalovce.

„Pred žrebom sme si priali, aby sme dostali účastníka najvyššej súťaže. V pohári sme zostali ako jediný tím z celého nášho regiónu, preto sme chceli nastúpiť proti atraktívnemu súperovi,“ povedal po žrebovaní prezident ŠK Slovan Šimonovany Peter Hudok.

Do štvrtého kola sa Šimonovany dostali cez Zemianske Kostoľany, Hrušovany a Rohožník. V drese tohto klubu hrávajú aj štyria zástupcovia hornej Nitry – Miroslav a Martin Oršulovci, Juraj Jánošík a Matúš Sobota.

„Tešíme sa, že privítame opäť Fortunaligistu. Zápas budeme chcieť odohrať so cťou a hlavne sa posnažíme predviesť svoju hru, aby sme nesklamali našich fanúšikov. Verím, že príde plný štadión,“ dodal Hudok.

Zástupcu najvyššej súťaže už zdolali

Šimonovany už podobne ako Medzev či Horné Orešany zástupcu najvyššej súťaže dokázali zdolať. V minulom ročníku si to po remíze 1:1 a prehratom penaltovom rozstrele odskákali Zlaté Moravce. Tréner ViOnu Juraj Jarábek hovoril o hanbe, ktorá sa prijíma len veľmi ťažko.

„Bol to životný zápas. Hovorilo sa kadečo. Že sme mali šťastie, potom že za ViOn hralo béčko. Pravda je také, že my sme do toho dali srdce a bojovnosť, všetci sme v ten deň hrali na sto percent,“ zaspomínal skúsený Matúš Sobota, ktorý verí, že niečo podobné sa môže zopakovať aj tentokrát. Proti Michalovciam.

„Že k štvrtoligistovi príde taký tím sa len tak nestáva. Vždy je to preto veľká udalosť. A ak sa stane zázrak, je to niečo výnimočné. Keď amatéri, ktorí chodia o piatej ráno do práce a večer o deviatej z tréningu domov porazia profesionálov, je to neskutočné. Raz som to už zažil a verím, že to nebolo naposledy. Michalovciam nič nedarujeme,“ ďalej povedal Sobota.

Proti Fortunaligistovi už viackrát hrali.

Veria, že môžu vyhrať

Na tréningoch štvrtoligistu panuje výborná nálada, všetci si na Fortunaligistu už teraz brúsia zuby. Zápas Dávida s Goliášom sa bude hrať 10. októbra.

„Pred súperom máme veľký rešpekt, ale uvedomujeme si aj svoju kvalitu. Máme hráčov so skúsenosťami z vyšších súťaží, preto verím, že môžeme súpera potrápiť. A možno aj zdolať. Hrať zápas po šichte bude náročné, ale sme odhodlaní ísť naplno celých 90 minút,“ prezradil.

V štvrtej lige Severozápad sú futbalisti Šimonovian momentálne na prvej priečke tabuľky. Na konte majú štyri výhry, jednu remízu a jednu prehru.

„Darí sa nám dostávať málo gólov a naopak, veľa ich dávať. V tíme nemáme len jedného kanoniera, ale zakončovateľov je viac. Máme dosť rýchlych hráčov, takže práve z brejkov by sme mohli ťažiť aj proti Michalovciam. Verím, že nás čaká ďalší zázrak,“ uzavrel Sobota.

Posledný zápas proti Fortunaligistovi sledovalo v Šimonovanoch 1 500 divákov. Funkcionári tohto malého klubu veria, že podobný počet ľudí si nájde cestu na štadión aj proti Michalovciam.