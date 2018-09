Mačov je ukážkou tradícií a výletu do minulosti (+FOTO)

Prostredníctvom skanzenu ľudovej kultúry sa v obci snažia priblížiť, ako sa žilo v minulosti.

30. sep 2018

DIVIAKY NAD NITRICOU. Do minulosti, keď sa ešte ručne kosilo či mútilo maslo, sa prenesú návštevníci pri vstupe do Mačova, ktorý je časťou Diviak nad Nitricou v okrese Prievidza.

Občianske združenie Hipo Mačov sa tam už niekoľko rokov snaží prostredníctvom skanzenu ľudovej kultúry priblížiť, ako sa žilo v týchto časoch.

„V roku 2001 sme založili občianske združenie Hipo Mačov, ktorého poslaním bolo podieľať sa na zachovávaní kultúrneho dedičstva.

Už vtedy som sa snažil niektoré staré veci, ktoré boli tu v dedine alebo mi ich doniesli, uchovávať. Boli to hlavne vozy, koče a náradie, ktoré sa kedysi používalo na obrábanie pôdy,“ spomenul Anton Blaho starší.

Furmani a gazdovské dvory

Postupne združenie podľa neho kúpilo kone a začalo s nimi robiť podujatia ako furmanské súťaže či Hubertova jazda, neskôr pokračovalo s gazdovskými dvormi.

„Mali sme spracovaný projekt na deväť zastavení, ktorý sme využívali. Boli to zastavenia v jednotlivých dvoroch s domami ľudového bývania. Na gazdovské dvory sme pozvali remeselníkov, aby ľudia videli, ako sa kedysi kovalo, vyrábali fujary,“ priblížil.

Z deviatich zastavení je dnes osem, jedno z nich totiž muselo občianske združenie zbúrať.

„Máme tu kaplnku, dom ľudového bývania, pajtu, tradičnú pekáreň na drevo, ktorá ešte funguje, keď máme akcie. Máme tu tiež kováčsku dielňu, kde je všetko náradie, ktoré kováč potreboval na opravu voza, podkovanie koňa a podobne,“ načrtol Blaho.

Pri jednom zo zastavení v Mačove môžu návštevníci nájsť i sochu smoliara, ktorá pripomína, že sa tam kedysi pálila smola z borového dreva a používala sa na mazanie kolies vozov či ozubených kolies rezačiek.

„Takisto sa v celej našej obci, hlavne v Somorovej Vsi a Mačove, chytali čvíčaly. Čvíčala je v podstate drozd čvíkotavý, ktorý sa chytal na lep z bobúľ jalovca, z imela. Tento sa uvaril, človek si vyhliadol strom, na ktorý tieto vtáky sadali a lep sa povešal na strom. Ešte sa urobila klietka, do nej sa dal vábnik. Človek si spravil neďaleko toho búdu, vábnik si uviazal na nohu, keď videl, že nalietavajú čvíčaly, potiahol za nohu a privábil ich,“ priblížil Blaho.

Zaujímavé múzeá

V Somorovej Vsi zase ľudia chytali čvíčaly väčšinou do osídiel z konského vlasu. Čvíčaly pritom nechytali len tak z dlhej chvíle, ale aby ich aj jedli.

V Mačove môžu návštevníci dnes nájsť múzeum gazdovských dvorov a po novom i múzeum motorizmu, vo Valaskej Belej zase združenie prevádzkuje múzeum plátna, tkáčstva a výšivky.

„Rozširovať sa už nebudeme, chceme skvalitniť to, čo máme. V múzeu motorizmu máme rôzne stroje, autá, stabiláky, koče, tieto treba dať do poriadku, aby boli funkčné. Naším cieľom je nielen ukazovať tieto stroje, ale aj to, aby k niečomu slúžili,“ dodal Blaho.