Amatérsky futbal vymiera pre nedokonalý prestupový poriadok. Zväz rokuje o zmenách

Podľa novej platnej legislatívy môžu hráči prestupovať bez potvrdenia materského klubu.

12. sep 2018 o 11:30 Ivan Mriška

PRIEVIDZA. Futbal je na Slovensku športom číslo jeden. Má najviac registrovaných hráčov a sledovať ho môžeme aj v malých dedinkách. V poslednom období sa čoraz viac stretávame s tým, že klub sa zo súťaže odhlási.

Výhoda pre ligistov

Dôvodov môže byť viacero. Práca, rodina. Aj záujem mladých je menší. Podľa nami oslovených funkcionárov však za to môže nedokonalý prestupový poriadok.

„Pre malé klube je likvidačný. Šitý je pre ligistov a amatérsky futbal kvôli nemu vymiera,“ tvrdí Róbert Žember z TJ Družstevník Diviacka Nová Ves.

Kedysi boli prestupy a hosťovania hráčov možné len s potvrdením materského klubu. Podľa nových pravidiel to už tak nie je.

„Pre malé kluby stráca zmysel akákoľvek výchova hráčov, keď si ich potom niekto bez problémov zoberie. A takto majú malé kluby problémy so zložením kádra. Desať rokov sa venuješ chlapcovi, ktorý potom bez problémov odíde. A výchovné nedostaneš. Akoby si na neho nemal žiadne náklady,“ dodal.

Likvidácia malých klubov

Prezident FK Lokomotíva Trnava Peter Moravčík upozorňoval na tento problém už pred zavedením nového poriadku. Apeloval na amatérske kluby, aby bili na poplach.

„Článok 18 prináša ustanovenie o zmene klubovej príslušnosti maloletých hráčov. Podľa tohto bodu v podstate môžu kluby z Útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) amatérom doslova ukradnúť hráča nad dvanásť rokov do svojej mládežníckej kategórie bez toho, aby zaplatili na odstupnom čo i len cent. To je likvidácia amatérskych klubov, ktoré sa zaoberajú mládežou, inak to nazvať neviem. Nech si zväz spraví štatistiku, koľko hráčov od šesť rokov vychovali kluby so statusom ÚTM, ktoré pravidelne dostávajú finančné dotácie od zväzu, a koľko amatérske,“ povedal pre trnavskyhlas.sk

Aj reprezentanti kopali na dedinách

Aj hviezdy ako Marek Hamšík či Martin Škrtel vyšli z amatérskeho futbalu. Jeden hrával za Podlavice a druhý za Ráztočno.

„Nikto si neuvedomuje, že amatérske kluby pri výchove talentov vlastne suplujú štát, ktorý podporuje mládežnícky futbal iba na úrovni profesionálnych klubov. Zabúda sa však na to, že do profesionálneho klubu prichádzajú hráči z amatérskeho prostredia. Veď aj mnohí súčasní slovenskí reprezentanti svojho času začínali kopať do lopty v malých vidieckych kluboch,“ dodal.

V článku 22 sa uvádza, že po novom nie sú možné hosťovania. Len prestupy. Klub z malej dedinky teda nemá možnosť poslať hráča napríklad len na rok do ligového klubu s možnosťou návratu. A teda nedostane v prípade ďalšieho zaujímavého prestupu výchovné.

„Nie je to v súhlade so športovou etikou. Keď niekto niečo robí, mal by za to aj niečo dostať. Keď nie klub, aspoň rodič, ktorý do svojho syna investoval nemalé peniaze,“ povedal Žember.

Hráči migrujú ako chcú

Podobný názor má aj prezident FC Baník Prievidza Robert Šuník.

„Hráči migrujú, rodičia ich ponúkajú ako chcú a my ako klub tomu nevieme zabrániť. Robili sme si štatistiku a v podstate štyridsať chlapcov od U12 do U19, ktorí by mali byť v našom klube, sú inde. Chápem, že rodičia chcú, aby ich deti išli za lepším. Keď na to majú hráčke kvality, treba im dvere otvoriť, ale v mnohých prípadoch je to len o tom, že ligové kluby si dopĺňajú svoje súpisky a vôbec nejdú po kvalite, ale po kvantite. A potom nám chýbajú hráči,“ uviedol hlavný muž prievidzského futbalu.

Pitek: Pri tvorbe poriadku sme viazaní

Registračný a prestupový poriadok je podľa zväzu permanentnou témou slovenského futbalu. Je to práve jeden z predpisov, ktorému sa z pochopiteľných dôvodov venuje značná pozornosť.

„Pri jeho tvorbe vychádzame zo znenia FIFA RSTP, kde sme niektorými ustanoveniami viazaní a máme ich prevziať bez zmeny. Zároveň pri tvorbe musíme zobrať do úvahy všetky existujúce a súvisiace právne predpisy na národnej úrovni, najmä zákon č. 440/2015 Z. z. o športe, a ostatné predpisy SFZ. Keď si zoberieme skutočnosť, že FIFA RSTP je právny predpis meniaci sa takmer s ročnou pravidelnosťou a berúc do úvahy tú skutočnosť, že podnety na zmenu a doplnenie k nám prichádzajú s mesačnou pravidelnosťou, k analýze tohto predpisu sa dostávame pomerne často,“ uviedol Lukáš Pitek, vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ.

Zväz rokuje sa o zmenách

Oslovené menšie kluby vidia najmä problém v znení čl. 15 ods. 5.

„Cieľom jeho zavedenia bolo vyfiltrovať špekulantov, ktorí umelo držali hráčov, čo sa nám úspešne podarilo. Ukázala sa však aj negatívna stránka. Ukazuje sa pri nemožnosti postavenia vlastného družstva, napríklad keď v obci nie je dostatok futbalistov, že toto ustanovenie postihuje aj slušné kluby. Preto pri najbližšej novelizácii budeme apelovať na radikálne úpravy,“ dodal.

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu 4. septembra 2018 na svojom zasadnutí prerokoval bod s názvom „Informácia k aktuálnym otázkam týkajúcich sa Registračného a prestupového poriadku SFZ“.

„V rámci diskusie bol prijatý záver, že sa vyzvú všetky Regionálne futbalové zväzy a Oblastné futbalové zväzy, aby v termíne do 31. októbra 2018 adresovali všetky svoje pripomienky na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ,“ uzavrel Pitek.