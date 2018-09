Netradičné pytačky: Martin a Nikoleta sa zasnúbili na futbalovom ihrisku (VIDEO + FOTO)

Tlieskali im plné tribúny i všetci hráči. Svoje áno by si mali povedať 29. júna 2019.

4. sep 2018 o 8:00 Ivan Mriška

video //www.youtube.com/embed/cs8iitD2c64

DOLNÉ VESTENICE. V Dolných Vesteniciach to v poslednom období žije. Nielen že miestny klub vybojoval postup do piatej ligy a v Slovenskom pohári privítal Senicu, konala sa tam aj jedna milá udalosť.

O ruku žiadal pred zápasom

Kapitán gumárov Martin Líška požiadal o ruku svoju dlhoročnú partnerku Nikoletu priamo na ihrisku.

„Zaskočilo ma to. Neraz sme sa o zásnubách a spoločnej budúcnosti rozprávali, ale vždy to bolo v rovine plánov,“ prezradila šťastná Nikoleta Štefancová a pokračovala:

„Za tento krok som mu veľmi vďačná, pretože mi splnil jeden z mojich a dúfam aj jeho snov. Som naňho hrdá, pretože mi je jasné, že si to vyžadovalo obrovskú dávku odvahy. Nie každý chlap by sa k tomu za takýchto okolností odhodlal.“

O ničom netušila

Nikoleta na pytačky najskôr nemyslela, pretože v tom čase mala pred štátnicami.

„Do poslednej chvíle som netušila, čo má Maťo v úmysle, nakoľko to ozaj neskutočne premyslel. Zaangažoval toľko ľudí, až sa mi nechce veriť, že som mu

na to neprišla alebo aspoň niečo nevytušila. Bol a navždy to bude jeden z najkrajších a najvýnimočnejších dní môjho života, ktorý sa slovami opísať nedá,“ povedala budúca nevesta, ktorá po životnom dni nemohla ani zaspať.

Partneri budú spolu čoskoro štyri roky, takže sa dala žiadosť o ruku čakať. Ako však Martina napadli takéto netradičné pytačky?

„Priateľka je bývalá futbalistka a v súčasnosti fanúšička, ktorá ma chodí povzbudzovať na každý zápas. Myšlienka spraviť to pred zápasom prvého mužstva s druhým, ktorý sa tešil bohatej kulisu, mi prišla ako dokonalá príležitosť,“ povedal Líška, ktorý mal aj menšiu trému.

Srdce mu bilo ako opreteky

„Do celej veci bolo zapojených viac ľudí, preto som sa obával, aby všetko vyšlo tak ako má. Aby priateľka nič netušila do poslednej chvíle. No priznám sa, že v momente, ako sme nastupovali na ihrisko, mi srdce bilo ako opreteky. Predsa len je to veľký krok a vy ho robíte navyše takto verejne. To vás určite nenechá chladným.“

Martin a Nikoleta sa zoznámili cez internet. V čase, keď si začali písať, Nikoleta študovala v Prahe, takže ich kontakt bol prvé týždne čisto virtuálny.

„Osobne sme sa prvýkrát stretli na futbale v Beluši, odkiaľ Nika pochádza. Bánovce, za ktoré som v tom čase hrával, tam hrali zápas. Spočiatku sme boli obaja dosť ostýchaví, doteraz sa smejem, keď si spomeniem na náš prvý bozk. No rýchlo sme sa oťukali a postupom času trávila priateľka u nás čoraz viac času, takže logicky sme začali uvažovať o vlastnom bývaní, ktoré sme si splnili po vyše roku. A ja som veľmi rád, že sme sa k tomuto kroku odhodlali, pretože až vtedy dvaja ľudia zistia, či spolu naozaj dokážu existovať, komunikovať, prevziať na seba zodpovednosť, starať sa jeden o druhého a podobne. Myslím, že je to jedna z tých ozajstných skúšok vzťahu a ja ďakujem Bohu, že to v našom prípade vyšlo,“ zaspomínal futbalista.

Áno si povedia v júni

Svoje áno by si Martin a Nikoleta mali povedať 29. júna 2019.

„V živote sú momenty, kedy cítite, že aj vo vzťahu treba spraviť krok vpred a posunúť ho na ďalšiu úroveň. A toto bol presne jeden z nich. Cítil som, že teraz je ten správny čas a ja som sa tomu kroku nebránil. Svoju priateľku milujem, a tak bola len otázka času, kedy sa k zásnubám odhodlám,“ uzavrel budúci ženích Martin Líška.