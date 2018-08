Brandon Holcomb v Prievidzi končí. Neprešiel zdravotnými testami

Informáciu priniesla oficiálna stránka basketbalového klubu.

28. aug 2018 o 13:29 Ivan Mriška, PDbasket

PRIEVIDZA. Brandon Holcomb, ktorý mal byť jedným z podkošových lídrov, ďalej v BC Prievidza pokračovať nebude. Počas prípravy totiž neprešiel zdravotnou prehliadkou.

„Je mi veľmi ľúto, že sme museli ukončiť spoluprácu s Brandonom Holcombom. Zranenie chrbta si privodil už počas individuálnej prípravy doma. Po príchode do Prievidze tieto problémy pokračovali. Absolvoval všetky možné vyšetrenia, no ani po nich nebolo jasné, kedy a či vôbec bude môcť hrať. Keďže si zranenie spôsobil mimo prípravy s BC Prievidza a neprešiel vstupnou zdravotnou prehliadkou, ktorú sú povinní absolvovať všetci hráči, museli sme sa rozhodnúť takto. Mrzí ma to o to viac, že Brandon je veľmi dobrý človek, ktorý prinášal počas krátkej doby, ktorú strávil s tímom, pozitívnu energiu. Prajem mu v prvom rade, aby sa zotavil zo zranenia a vrátil opäť na ihrisko. Ak bude zdravý, čaká ho skvelá kariéra a nikdy nevieš, možno sa stretneme v Prievidzi opät,“ zdôvodnil odchod amerického pivota generálny manažér Marko Batina.