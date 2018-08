Vidieť to možno v FC Barcelone či Reale Madrid. Čo majú spoločné futbaloví giganti a slovenská dedina?

Aj vďaka zahraničným posilám si Lehota pod Vtáčnikom vybojovala v minulej sezóne postup z piatej do štvrtej ligy.

16. aug 2018

LEHOTA POD VTÁČNIKOM / PODHRADIE. V Barcelone, Madride, Londýne či Paríži je to bežné, no v nižšej slovenskej súťaži je to rarita. Dokonca ani svetoví futbaloví giganti niekedy nemajú v tíme hráčov zo štyroch kontinentov. Štvrtoligový klub z okresu Prievidza sa však týmto pochváliť môže.

A aj vďaka zahraničným posilám si Lehota pod Vtáčnikom vybojovala v minulej sezóne postup z piatej do štvrtej ligy. Legionári nastupovali aj v drese béčka z Podhradia, ktoré zas postúpilo zo siedmej do šiestej ligy.

Problémom rečová bariéra

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a béčko z Podhradia udivujú aj naďalej. V minulej sezóne získal do svojich radov dvoch Ukrajincov z Dynama Kyjev – Oleksandra Oliinyka a Oleksiia Miliutina.

Dlhšie tam hrávajú aj Číňan Longjie Xia a Vietnamec Tiep Pham Thanh, no po novom nastupujú aj traja Brazílčania.

Sú nimi Pedro Guilherme Nascentes Grigorio, Breno Victor Farias Vieira a Mateus Domingues Nunes.

„Do kolektívu veľmi dobre zapadli. Trošku nám robí problém rečová bariéra, ale postupom času to bude lepšie. Zatiaľ sa bavíme anglicky. Všetci traja sú ofenzívne ladení a silní na lopte. Taktiež sú rýchlostne a dynamicky veľmi zdatní. Odlišní od Slovákov sú najmä v práci s loptou, ktorá je na vysokej úrovni,“ povedal o nových akvizíciách z brazílskeho Santosu tréner Lehoty pod Vtáčnikom Dominik Gašparovič.

Tréner: Je to zaujímavé

A čo hovorí na to, že má v tíme okrem Brazílčanov aj Ukrajincov, Kamerunčana,

Legionári v OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom: Pedro Guilherme Nascentes Grigorio (Brazília), Breno Victor Farias Vieira (Brazília), Mateus Domingues Nunes (Brazília), Gabriel Antoine Fotso Kamdem (Kamerun), Longjie Xia (Čína), Tiep Pham Thanh (Vietnam), Oleksandr Oliinyk (Ukrajina), Oleksii Miliutin (Ukrajina)

Vietnamca a Číňana?

„Som s tým stotožnený, bol som o tom už dávnejšie oboznámený. Je to zaujímavé sledovať rôzne kultúry,“ dodal s úsmevom.

Brazílčanov do klubu doviedol Kamerunčan Gabriel Antoine Fotso Kamdem, ktorý pred sezónou takisto prestúpil do Lehoty pod Vtáčnikom. Z piatoligového Cigľa.

„Podieľal som sa na príchode Brazílčanov, ale najviac sa o to zaslúžil Jozef Mendel. Všetko sú to veľmi kvalitní hráči, ktorí rozhodne majú čo tímu ponúknuť,“ rozrozprával sa Kamdem a ďalej vysvetlil, ako sa mu podarilo dotiahnuť exotických hráčov na Slovensko.

„Poznám sa s Fabiom Gomesom, bývalým hráčom Spartaka Trnava, Slovana Bratislava, Artmedie Petržalka či Zlína. Fabio sa po viacerých angažmánoch usadil doma v Brazílii, kde sa podieľa na výchove mladých futbalistov v tíme Vila Nova,“ hovoril Kandem.