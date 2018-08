Niečo také sa nevidí: Denisovi Jarošincovi sa podaril husársky kúsok

Členovia rodiny boli prekvapení. Futbalista Bystričian na víkendový zápas rozhodne nezabudne.

13. aug 2018 o 9:28 Ivan Mriška

BYSTRIČANY. V stretnutí siedmej ligy OblFZ Prievidza nasúkali futbalisti Bystričian doma Valaskej Belej desať gólov. Výnimočný bol najmä strelecký koncert Denisa Jarošinca, ktorý prekonal brankára šesťkrát a zaznamenal teda dvojitý hetrik.

Prečítajte si tiež: REGIONÁLNY FUTBAL: Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od tretej ligy po druhú triedu (+FOTO)

„Niečo také sa mi podarilo po prvýkrát v živote, teda ak nerátam žiacku kategóriu. Nebiť však spoluhráčov, určite šesť gólov nestrelím. Poďakovať chcem najmä Jurajovi Grolmusovi, ktorý mi nahral na štyri. Je to skvelý spoluhráč, s ktorým sa mi v útoku veľmi dobre spolupracuje,“ o dojmi sa podelil autor šiestich gólov Denis Jarošinec.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Podľa neho podali Bystričany v zápase špičkový výkon a hrali kompaktne od prvej do poslednej minúty.

„V kabíne boli všetci šťastní, že sa nám podarilo tak vysoko zvíťaziť. Spoluhráčmi mi gratulovali, doma boli všetci dosť prekvapení, že sa mi podaril takýto kúsok. Samozrejme však boli aj šťastní,“ dodal.

Prečítajte si tiež: Juraj Grolmus najlepším strelcom prvej triedy. Nasúkal neuveriteľných 38 gólov!

Futbalistom Bystričian unikol v minulej sezóne postup do šiestej ligy len o vlások. V prvom kole novej súťaže však svojím víťazstvom 10:1 proti Valaskej Belej rozhodne naznačili, že budú patriť medzi veľkých favoritov na postup.

„Nerád by som vyprával o postupe po prvom kole, ale určite by som bol šťastný, keby sa nám to podarilo. Bol by to vynikajúci darček pre našich skalných fanúšikov Dynama,“ uzavrel Jarošinec.