Bohunský chytal výnimočne, škoda nepremenenej šance. Ohliadnutie za futbalovým sviatkom Dolných Vesteníc

Hanbu si gumári určite nespravili.

9. aug 2018 o 10:54 Ivan Mriška

DOLNÉ VESTENICE. V Dolných Vesteniciach sa konal sviatok. Domáci privítali zástupcu najvyššej súťaže. Hoci prehrali 0:5, diváci ich vyprevádzali potleskom. Veď iné tímy dostali v treťom kole aj desať či sedem gólov.

Vysoko favorizovaní Seničania mohli domácim „uštedriť“ aj väčší debakel, ale výborný brankár Ľuboš Bohunský svoj tím viackrát podržal.

„Chytalo sa mi super. Bola tam veľká motivácia ukázať sa, navyše, hralo sa pred skvelou diváckou návštevou. Snažil som sa si zápas užiť, veď proti fortunaligistovi sa nehrá každý týždeň. Seničania boli kvalitnejší v každej jednej hernej činnosti, ale chalani si siahli na dno svojich síl. Verím, že tento zápas nám dal ako mužstvu veľa a posunie nás vpred,“ pohárový sviatok zhodnotil Ľuboš Bohunský, ktorý bol v minulej sezóne vyhlásený za najlepšieho brankára Majstrovstiev oblasti.

Podľa kapitána Martina Líšku mohol mať zápas trochu iný scenár, keby domáci premenili šancu z druhej minúty.

„Škoda. V každom prípade, preukázala sa kvalita súpera, ktorý zaslúžene vyhral, k čomu mu aj gratulujeme. Myslím, že hanbu sme si neurobili, no jeden strelený gól by nás a tiež fanúšikov určite potešil. Bol to pre nás zápas, z ktorého si každý môže niečo vziať a využiť už v najbližších zápasoch našej ligy, na ktorú sa chceme teraz plne sústrediť. Na záver by som ešte rád poďakoval chalanom, nechali tam svoje maximum. Ďakujem tiež fanúšikom, za to že prišli v takom počte a že nás neustále povzbudzovali,“ uzavrel kapitán Dolných Vesteníc.