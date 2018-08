Išli si na dno síl. Dolné Vestenice v životnom zápase podľahli veľkému favoritovi (+FOTO)

So Slovenským pohárom sa rozlúčila aj Prievidza.

8. aug 2018 o 20:03 Ivan Mriška

SLOVNAFT CUP

3. kolo:

Dolné Vestenice– FK Senica 0:5 (0:3)

Góly: 4. Otrísal, 24. Azankpo, 35. Velez, 56. Sanchez, 88. Kováč.

Rozhodoval: Horváth, 1050 divákov.

Dolné Vestenice: Bohunský – Šagát (61. A. Bruška), Šrámka, Šamko, Kolenčik (78. Košík), Líška, Kastelovič, Bublák, Olej, Matiaško, Tadial (38. Pagáč).

Senica: Vorel – Otrísal, Lopes, Velez, Tešija, Herrera, Azankpo (46. Sanchez), Velasquez (46. Kováč), Asmah, Filho (46. Nirennold), Kotula.

Pre väčšinu hráčov piatoligistu z Dolných Vesteníc to bol životný zápas. A pred vyše tisíc divákmi mohli ísť proti veľkému favoritovi do vedenia hneď v úvode, no Líšku bravúrne vychytal Vorel. Po tomto momente to bola hra na jednu bránku. Favorizovaní hostia sa presadili už v 4. min., keď po rohovom kope napálil loptu do siete Otrísal. Hostia s viacerými legionármi v zostave pristúpili k zápasu zodpovedne a domácim nič nedarovali. V krátkom časovom slede si vypracovali viacero šancí, no parádne zákroky predviedol brankár Bohunský. Na hlavičku Azankpa v 24. min. však už bol prikrátky. V 35. min. sa po nešetrnom zákroku jedného z hráčov Senice zranil Šimon Tadial, čo hostia využili a kým domáci vystriedali, upravili na 0:3.

Po zmene strán mal naďalej prevahu zástupca najvyššej slovenskej súťaže. Gumári však vyrážali do rýchlych protiútokov a viackrát mohli aj skórovať. Hosťujúci gólman ale stál na svojom mieste. Svoju prevahu korunovali Seničania aj v 56 min., kedy parádne k žrdi zakončil Sanchez – 0:4. V závere domácim dochádzali sily, čo hostia využili ešte v 88. min. a upravili na konečných 0:5. Hoci domáci podľahli svojmu súperovi vysoko 0:5, za svoj výkon a najmä bojovnosť sa rozhodne hanbiť nemusia.

Hlohovec - FC Baník Prievidza 4:1 (1:0)

Góly: 14. Janík, 49., 75. Krajinčák, 90. Stanek – 78. Svitok.

Rozhodoval: Santa, 100 divákov.

Hlohovec: Horváth – Janík, Stanek, Domasta, Čulák, Habán (46. Krajinčák), Blaško (86. Farkaš), Korman (63. Andrássy), Kubica, Broš, Grznár,

Prievidza: Geráth – Cicko, Šifalovič, Karabinoš, Antala, Belanec, Gunda (69. Svitok), Krčík, Lenhard, Spevár, Lazár (80. Kliniec).

Komentár doplníme neskôr.