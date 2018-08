NBA mu nevyšlo. Brodziansky bude hrať v kvalitnej španielskej lige

Slovenský basketbalista Vladimír Brodziansky bojoval o miestenku v NBA.

6. aug 2018 o 9:24 Ivan Mriška

PRIEVIDZA. V rámci NBA Summer League sa objavil na súpiske finalistu predchádzajúcej sezóny Cleveland Cavaliers. Nakoniec sa však do tohto klubu neprebojoval a bude hrať v Španielsku.

Práve miestnu súťaž považuje za druhú najlepšiu na svete.

„O Španielsku sa hovorí, že to je druhá najlepšia liga po NBA. Bol by to veľký úspech, keby sa mi tam podarilo dostať,“ povedal prievidzský rodák v minulotýždňovom rozhovore pre Denník Šport.

Spojenie s prestížnou ACB ligou vyšlo pozitívne. Brodziansky smeruje k podpisu s klubom Obradoiro CAB. Informoval o tom na twitteri španielsky agent Lucas de Chema.

„Obradoiro podpíše zmluvu so slovenským pivotom Vladimírom Brodzianskym, ktorý hrával v NCAA za univerzitu TCU a predstavil sa v letnej lige NBA v drese Clevelandu,“ napísal de Chema.

Dvadsaťštyriročný pivot bol uplynulé tri sezóny hráčom univerzity Texas Christian. Najvýraznejšie dal o sebe vedieť v záverečnom ročníku, keď mal ako člen základnej zostavy priemery 15,2 bodu, 5,1 doskoku, 1,1 asistencie a 1,6 bloku na zápas. Tieto výkony mu vyniesli miesto v jednom z najlepších tímov konferencie Big 12, bol tiež súčasť Recees College All Star zápasu a nominovali ho aj na cenu Kareema Abdula-Jabbara pre najlepšieho pivota.

Slovenský basketbalista ukončil pôsobenie na univerzite ako hráč s najväčším počtom blokov v histórii školy (171), v streleckých tabuľkách je jedenásty, na konte mal 1364 bodov. Brodziansky už má za sebou tréningy v Houstone Rockets a Los Angeles Lakers.

„Som veľmi vďačný organizácii Cleveland Cavaliers za šancu v Summer League v ich drese, je to pre mňa obrovská pocta. Nesmierne si vážim túto jedinečnú šancu. Plne si uvedomujem silu, obrovský talent a konkurenciu. Budem sa snažiť vydať zo seba to najlepšie a využiť túto nesmierne cennú skúsenosť čo najlepšie, aj pre môj ďalší basketbalový a osobnostný rast,“ povedal Brodziansky pre slovakbasket.sk pred účinkovaním v Clevelande.

Zo slovenských basketbalistov hrával naposledy v Španielsku Martin Rančík. V krajine pôsobí aj naturalizovaný Kyle Kuric, ktorý sa v tejto sezóne do ACB vrátil, keď sa upísal katalánskemu veľkoklubu z Barcelony.