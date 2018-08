Rozhodol, že privítajú fortunaligistu. Boli to neopísateľné pocity, tvrdí pohárový hrdina Martin Líška (+VIDEO)

Dvanásť minút pred koncom prehrávali o dva góly. Dolné Vestenice napriek tomu vyzvú Senicu.

6. aug 2018 o 8:48 Ivan Mriška

DOLNÉ VESTENICE. Ešte pred nedávnom hrali v okresnej súťaži, no teraz sa pripravujú na súboj s prvoligistom. Vďaka pohárovej súťaži Slovnaft Cup, v ktorej 8. augusta privítajú na vlastnom trávniku Senicu.

Vesteničiarom stačilo na prestížny súboj len jediné víťazstvo. V domácom súboji porazili po pokutových kopoch štvrtoligovú Lehotu pod Vtáčnikom.

„Boli to neopísateľné pocity. Veď dvanásť minút pred koncom sme prehrávali 1:3, uhrali sme to na remízu a pokutové kopy sme vyhrali. Bolo to niečo úžasné, všetci sme verili do poslednej minúty,“ prezradil pohárový hrdina a kapitán Martin Líška, ktorý tesne pred koncom základného času vyrovnával z pokutového kopu na 3:3 a potom v penaltovom rozstrele rozhodol aj o postupe svojho tímu.

„Zápas proti Senici bude pre nás jednoznačne doteraz najväčšiu výzvou, pred ktorou, samozrejme, máme rešpekt, no zároveň nebudeme chcieť predať kožu lacno. O roli favorita netreba debatovať, Senica je fortunaligista, avšak každý vie, že lopta je guľatá a stať sa môže čokoľvek. Navyše, hráme na domácej pôde a naši fanúšikovia nás určite budú hnať vpred, a to je tiež jeden z faktorov, ktorý môže zavážiť,“ rozrozprával sa Líška a ďalej dodal:

„Bude to určite atraktívny súboj, do ktorého dáme, ako vždy, naše maximum, a v ktorom necháme naše tímové srdce. Tak ako každý zápas, aj tento si bude vyžadovať maximálne zodpovedný prístup a plnú koncentráciu od každého jedného hráča počas celého duelu. Tak ako sa netreba zblázniť z priaznivého stavu, tak sa netreba zložiť z toho nepriaznivého. Aj náš posledný zápas ukázal, že nič nie je rozhodnuté do posledného hvizdu rozhodcu a že treba bojovať a veriť až do konca. Aj do tohto stretnutia tak nastúpime s vierou vo víťazstvo, v naše schopnosti a v silu našej tímovej hry.“

Psychickou výhodou v prestížnom súboji proti Senici bude podľa kapitána „gumárov“ skutočnosť, že v zápase nemajú čo stratiť, ale len získať.

„Nech to dopadne akokoľvek, verím, že divákov svojou hrou potešíme a súpera potrápime. Niet pochýb o tom, že tento zápas nás posunie herne ďalej, ukáže nám ďalšiu sféru futbalu, ktorú sme doteraz neokúsili a pre náš pomerne mladý tím bude len a len prínosom,“ uzavrel kapitán Martin Líška.