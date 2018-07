Blížia sa extrémne horúčavy. Tropický víkend budú sprevádzať aj búrky

Tento víkend sa poriadne zapotíte.

26. júl 2018 o 8:52 Ivan Mriška

BRATISLAVA. Teplota na Slovensku by sa podľa imeteo.sk mala v nedeľu na niektorých miestach vyšplhať až na 35 stupňov Celzia. V sobotu by to malo byť o stupeň menej.

Extrémne teplo by mali sprevádzať lokálne búrky, najviac by sa mali vyskytovať na horách. Odborníci odporúčajú piť veľa tekutín, aby nedošlo k dehydratácii. Na pozore by mali byť najmä starší občania.

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy. Ak sa im chcete vyhnúť, dodržujte niekoľko nasledujúcich dôležitých zásad.

Predpoveď počasia: Piatok: max 26 - 32, min 19 až 14 Sobota: max 26 až 34, min 21 až 14 Nedeľa: max 28 až 35, min 22 až 15 Zdroj: imeteo.sk

Ako sa chrániť pred horúčavou?

Ľudia so zdravotnými ťažkosťami by sa mali rozhodne pohybu vonku v čase medzi 11. a 15. hodinou popoludní vyhýbať. Teplo je však námahou aj pre zdravý organizmus. Preto ten, kto sa v najväčšej páľave vyberie von, by mal dodržiavať minimálne niekoľko zásad, aby predišiel prípadným zdravotným problémom. V prvom rade si chrániť pred slnkom hlavu, mať na sebe ľahké vzdušné oblečenie zakrývajúce väčšinu tela a piť dostatok tekutín. Tiež by nemal vykonávať fyzicky namáhavé aktivity - rozhodne sa neoplatí v takýchto teplých dňoch priveľa športovať či pracovať v záhrade.

Ťažko sa však znáša aj pobyt vo vyhriatych uzavretých priestoroch. Pokiaľ nemáte v kancelárii či byte klimatizáciu, sklopte žalúzie, ktoré odrazia väčšiu časť slnečných lúčov a dobre vetrajte. Pitný režim dodržiavajte stále, či už vykonávate nejakú fyzickú činnosť, alebo iba sedíte za počítačom. Ľudský organizmus sa v horúčavách ochladzuje potením a s potom strácame aj drahocenné soli, preto by sme mali dopĺňať nielen úbytok tekutín, ale i minerálov. Najlepšie je preto piť nesýtené a nie veľmi chladné minerálky, ktoré nedráždia hrdlo, alebo myslieť na doplnky výživy s obsahom minerálov.

Ochladiť sa môžeme i ošpliechaním vodou, tá by však nemala byť úplne studená. Priveľmi chladná voda, rovnako mokré oblečenie na tele či silný prievan v miestnosti môže spôsobiť prechladenie. Nebezpečná môže byť aj voda na kúpalisku či v prírode. Myslite na to, že rozohriaty organizmus treba ochladzovať postupne. Pri náhlom ochladení môže dôjsť k reflexnej zástave dýchania a hrozí zadusenie. Takýto prípad sa môže stať pri skoku rozpáleného človeka do chladnej vody a hovorí sa mu suché utopenie.

Chladiť by sme sa však mali a to vrátane zátylku, aby sme schladili i hlavu. Na to, že v horúčavách „mäkne“ mozog, by mali myslieť hlavne ľudia pracujúci vo výškach a vodiči motorových vozidiel. Pri prehriatí sa totiž výrazne spomaľujú reflexy a stúpa nebezpečenstvo dopravných nehôd.