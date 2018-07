Mladučký talent. Jessica Zatlkajová nemá ani osemnásť, no už štartovala na majstrovstvách Európy

Slovenská rýchlostná kanoistka Jessica Zatlkajová ešte nemá ani osemnásť rokov, no za sebou už má štart na seniorských majstrovstvách Európy.

26. júl 2018 o 8:00 SITA

NOVÁKY. V prvej polovici júna bola v srbskom Belehrade súčasťou štvorkajaka s Marianou Petrušovou, Luciou Oršulovou a skúsenou olympioničkou Martinou Kohlovou, ktorá sa do súťažného diania vrátila po minuloročných materských povinnostiach.

„Keby mi niekto povedal pred dvoma rokmi, že budem štartovať na seniorských ME, tak by som sa len zasmiala. Na jar som tušila, že niečo také možno príde. Keď sa to definitívne potvrdilo, tak som bola šťastná, že som túto možnosť dostala,“ hovorí sedemnásťročná členka tímu KRK Nováky.

Spolupráca so spomenutou Martinou Kohlovou jej dala veľmi veľa. „Išlo hlavne o odovzdávanie skúseností a praktických rád. Za tie roky ich isto nazbierala neúrekom. Som jej za to vďačná a verím, že ich využijem,“ pokračovala Jessica Zatlkajová (nar. 29. júla 2000).

Priblížila aj proces, ako sa vlastne sformovala slovenská posádka K4 ženy.

„Na ME sa vyjazďovali miestenky na budúcoročné Európsky hry. Prišiel nápad, že so štvorkou máme šancu získať viac miest. Kritériom bola desiata priečka. Aj keď sa nám to nepodarilo, tak som rada, že Martina Kohlová s Marianou Petrušovou si vyjazdili miestenku a rovnako aj Ivana Kmeťová. Máme teda tri miestenky,“ povedala mladá kajakárka.

Spoluprácu s mladými dievčatami si zase pochvaľovala Martina Kohlová.

„Bolo to úžasné, dievčatá sú super. Síce sme na ME skončili posledné, ale neboli to zlé preteky. Do cieľa sme prišli zarovno s konkurenciou a nevedeli, na ktorej priečke. Mali sme skvelý pocit, po dlhej dobe to bola prvá slovenská ženská 'káštvorka'. Dúfam, že to nebolo poslednýkrát. Nemôžeme začať a byť hneď dobré ako naši slovenskí chalani. Šlo sa nám veľmi dobre, baby sú veľmi snaživé. Keď nerátame mňa, boli sme najmladšia posádka. Juniorka Jessica Zatlkajová a dve 19-ročné baby Mariana Petrušová a Lucia Oršulová mali možnosť vidieť slávne mená európskej kanoistiky, bola to pre nich obrovská skúsenosť. Verím, že táto loď bude jazdiť aj v budúcnosti,“ prezradila Kohlová.