Branislav Bucák: Kluby živorili pred prijatím Zákonu o športe, a živoria aj teraz

Športová sezóna 2017/18 je definitívne za nami. Mnohí v nej prežili pekné úspechy, iní by na ňu najradšej zabudli, a už sa tešia na novú, ktorá určite prinesie nové výzvy.

22. júl 2018 o 8:00 Ivan Mriška

O tom, aký bol skončený súťažný ročník z pohľadu mesta Prievidza, ako aj o jej športových vrcholoch, sme sa porozprávali s predsedom komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít v Prievidzi Branislavom Bucákom.

Športová sezóna 2017/18 definitívne skončila. Ako by ste ju zhodnotili?

- Z celkového pohľadu pre mesto ako vydarenú. Najväčší podiel na tom majú, samozrejme, volejbalisti, ktorí získali nielen titul majstrov Slovenska ale aj slovenský pohár. Potvrdili tak svoj progres z posledných sezón.

Prekvapili vás osobne volejbalový klub týmto úspechom?

- Mňa nie. Už v decembri som v rozhovore pre vaše noviny uviedol, že ak sa nič mimoriadne nestane a neprídu zranenia, Prievidžania sú najvážnejším kandidátom na titul majstra Slovenska. Manažment klubu odviedol kvalitnú prácu pri skladbe mužstva, v tíme bola dobrá chémia, všetko fungovalo, ako malo. V súťažnom ročníku 2017/18 VK jasne dominoval a jeho víťazstvo v oboch najdôležitejších domácich súťažiach bolo plne zaslúžené.

Vo finále to najskôr vyzeralo na jasnú záležitosť Prievidze, no Nitra boj o zlato ešte dokázala zdramatizovať. O majstrovi musel rozhodnúť až posledný siedmy duel.

- Vyzerá to tak, že naši volejbalisti chceli prievidzským fanúšikom dopriať čo najviac skvelých finálových zápasov s maximálnou dávkou napätia (úsmev). Niekedy býva najťažšie urobiť posledný krok, ukázalo sa to aj v tejto sérii. Podstatné však je, že prievidzskí hráči v rozhodujúcom zápase opäť prepli na najvyššie obrátky a sériu dotiahli do víťazného konca. Je to pre prievidzský volejbal historický úspech, medzi volejbalovými majstrami Slovenska mužov dosiaľ VK Prievidza chýbal.

Tradične sme v minulosti začínali hodnotenie sezóny úspechmi BC Prievidza. Basketbalistom sa však v sezóne 2017/18 nepodarilo nadviazať na úspechy z posledných sezón a skončili už pred bránami semifinále.

- Ciele boli bezpochyby vyššie. Tentoraz to nevyšlo, hoci nechýbalo veľa. Nebudem sa už vracať k štvrťfinále s Komárnom a poukazovať na to, kde BC stratil sériu, no spomeniem iný fakt. V základnej časti Prievidžania nezvládli viacero koncoviek vyrovnaných zápasov. Stačilo možno urobiť o nejakú chybu menej, vyhrať o jeden súboj viac a skončili by sme v tabuľke po základnej časti druhí a miesto ambiciózneho Komárna, by mal BC v prvom kole play-off Karlovku. A dovolím si tvrdiť, že cez ňu by Prievidžania do semifinále prešli. Medzi úspechom a neúspechom býva tenká čiara, čo sa aj teraz potvrdilo.

Nedávno sa bývalý slovenský reprezentant Ľuboš Jelačič vyjadril, že Slovenská basketbalová liga nemá dostatočnú úroveň a sú v nej nekvalitní legionári. Váš názor?

- Úroveň líg v jednotlivých krajinách je často zrkadlom vyspelosti celej krajiny. Čím je krajina ekonomicky vyspelejšia, tým sa zväčša v ligových súťažiach, najmä v tradičných športoch danej krajiny, točí viac peňazí a úroveň súťaží je vyššia. Je asi logické, že kvalitnejší legionári zakotvia v Nemecku, Francúzsku, Taliansku. Samozrejme veľkú úlohu zohráva aj fakt, ako sú v jednotlivých krajinách nastavené podmienky pre šport a jeho rozvoj. Na Slovensku je to, žiaľ, biedne. Zodpovedá tomu aj celková úroveň súťaží, a to platí samozrejme aj pre futbal, hokej či iné športy. Nedá mi však nespomenúť iný fakt, a to, že prievidzský basketbalový klub v daných podmienkach, aké na Slovensku máme, dosahuje nadštandardné, či možno povedať až výborné výsledky. Veď v posledných siedmich rokov klub siahol päťkrát na medailu v najvyššej basketbalovej súťaži. A za úspech možno považovať aj to, že sa klubu darí udržiavať na slovenské pomery vysoký divácky záujem. Z tohto pohľadu možno povedať, že sa v Prievidzi robí basketbal na solídnej úrovni.

Lepšie podmienky pre šport na Slovensku mal nastaviť nový Zákon o športe. Ako vnímate jeho zavedenie do praxe?

- Stále počúvame, že máme nový Zákon o športe, že sa nalieva viac peňazí do zväzov, do reprezentácií. Ale čo z toho má väčšina klubov v regiónoch? Mnohé doslova živorili pred príchodom nového Zákona o športe, a živoria aj po jeho zavedení do praxe. A práve v týchto klubov je budúcnosť slovenského športu – naša mládež. Žiaľ, realita je taká, že väčšina klubov zvýšenú štátnu pomoc takmer nepociťuje, je odkázaná na sponzorov, samosprávy a najmä finančnú pomoc rodičov. Štát by mal v oveľa väčšej miere dbať na to, aby vytvoril podmienky pre športovanie mladých ľudí na Slovensku. Isto, každý z nich nebude vrcholový športovec či reprezentant, ale šport má oveľa väčší význam a vplyv na mladých ľudí. Môžu sa pri ňom mnohému naučiť, či už zodpovednosti, cieľavedomosti, práci v tíme, proste formovať svoju osobnosť. A to je kľúčový význam športu.

Či by v tomto smere mohlo pomôcť?

- Nástrojov je veľa. Osobne by som uvítal zavedenie športových poukazov žiakov, o ktorých sa už v minulosti hovorilo. Boli by na podobnom princípe ako vzdelávacie poukazy. Športový poukaz by reprezentoval osobitný ročný príspevok štátu na športovú činnosť pre každého žiaka, ktorý by sa odovzdával športovému klubu, ktorého by bol žiak členom. Bola by to priama podpora štátu, ktorú by pocítili všetky kluby v regiónoch pracujúce s mládežou. Verím, že tento krok by, spolu s výraznou osvetou zdravého životného štýlu a športu medzi mladými, priniesol svoje ovocie a zastavil by postupný zvyšujúci sa nezáujem detí o šport.

Vráťme sa k prievidzskému športu. Ktoré úspechy Prievidžanov by ste ešte vyzdvihli?

- Čo sa týka tradičných kolektívnych športov, potešili ma najmä mládežníci MBA Prievidza a VK Prievidza. Až trom basketbalovým kolektívom sa podarilo postúpiť na záverečný turnaj majstrovstiev Slovenska, čiže medzi úzku elitu v danej vekovej kategórii. Tento rok však, žiaľ, na medailu nesiahli. Žiaci MBA skončili na domácom šampionáte štvrtí, rovnako ako juniori v Považskej Bystrici. Mladší žiaci obsadili na finálovom turnaji v Handlovej šieste miesto. Čo sa týka VK Prievidza, rovnako tri kolektívy postúpili na finálový turnaj. Mladší žiaci i kadeti skončili piati v Starej Ľubovni a starší žiaci obsadili rovnakú priečku v Nitre. V menej tradičných športoch spomeniem úspech korfbalistov SKK Prievidza, kde okrem seniorov vybojovali tituly majstrov Slovenska aj mládežnícke tímy do 10 rokov, do 11 rokov, do 13 rokov i do 16 rokov. Potešili ma aj hokejisti, nielen rastúcou mládežníckou základňou, ale aj suverénnym víťazstvom v druhej lige starších žiakov, kde sezónu ukončili bez straty čo i len bodu s 24 víťazstvami na konte.

A čo individuálne športy? Ktorí športovci dosiahli najvýraznejšie úspechy?

- V sezóne 2017/18 aj naši jednotlivci dosahovali kvalitné výsledky, najmä v mládežníckych kategóriách, či už v karate, zápasení, fitness, gymnastike, džude, plávaní. Keby som mal vypichnúť nejaké konkrétne úspechy, spomeniem ti najvýraznejšie zo záveru sezóny – z mája a júna. V máji sa podarilo dosiahnuť skvelý úspech fitneske ŠK Fitnes Free Prievidza Anne Hepnerovej, ktorá sa stala v španielskej Santa Susanne na majstrovstva Európy víťazkou kategórie fitness junioriek do 163 centimetrov a taktiež absolútnou víťazkou európskeho šampionátu vo fitness junioriek. V júni zasa zažiarili v medzinárodnej konkurencii naši karatisti. Reprezentanti z KK Prievidza FKŠ doviezli z majstrovstiev sveta WUKF štyri medaile. Dominika Šalamonová skončila v škótskom Dundee druha v kata žien, Lukrécia Lachká si v kategórii 15 – 18 ročných dievčat vybojovala tri medaily. V talianskom Lanciane zasa na majstrovstvách Európy v štýle Shito ryu potešili športovci z ŠŠK Prievidza. Šestica prievidzských karatistov - Kristína Bruňanská, Vanda Vaňová, Nikola Jakubechová. Vanda Vaňová, Simona Mišejová, Samuel Chalupčík, Laura Lišková sa celkovo zaslúžili o štyri zlaté medaily, jednu striebornú a jednu bronzovú. Ako posledné spomeniem úspech Dominiky Barošovej z Warrior klubu Prievidza, ktorá na majstrovstvách Európy v Bulharsku získala zlatú medailu v pretláčaní pravou rukou.

Čo vás ešte osobne potešilo v skončenej sezóne?

- Potešilo ma, že na viacerých športoviskách, kde sa bojovalo o významné tituly majstra Slovenska či Českej republiky, bolo cítiť aj prievidzský rukopis. Trebárs, vo finále hokejovej extraligy v drese Trenčína nastupoval Juraj Cebák, väčšinu finálových zápasov zasa na ľade rozhodoval jeho niekdajší spoluhráč z MŠHK Prievidza Miroslav Štefík. Vo futbale v Čechách získal majstrovský titul v drese Plzne odchovanec Prievidze Patrik Hrošovský. Na Slovensku sa zasa z víťazstva v najvyššej futbalovej súťaži v drese Trnavy tešil aj Štefan Pekár, ktorý taktiež športovo rástol aj v prievidzskom tíme.