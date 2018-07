Udelil doživotné tresty za úplatkársku aféru: Rozhodcovi, ktorý aktívne nehral, ide len o peniaze

Odpískal viac ako 24-tisíc zápasov. Zdenko Šovčík patrí medzi najväčšie športové osobnosti.

7. júl 2018 o 8:00 Ivan Mriška

PRIEVIDZA. Šesťdesiat rokov sa aktívne venuje futbalu, z toho cez 48 ako rozhodca. Počas svojej bohatej kariéry rozhodoval vo viacerých krajinách, medzi tie najfutbalovejšie patria Španielsko, Taliansko, Poľsko a Česko. Ako jediný arbiter v ČSSR a na Slovensku pískal popri v piatich Mestských ligách – Handlová, Prievidza, Nováky, Lehota pod Vtáčnikom a Rajec.

Založil ligu

Zdenko Šovčík začínal v ôsmich rokoch ako hráč Baníka Turčianske Teplice. Aktívnu kariéru ukončil ako 36-ročný v Koši.

„Bolo to v roku 1970, kedy som sa v Handlovej rozhodol založiť úplne prvý ročník ligy v malom futbale – futsale. A chytilo ma to. Okrem toho, že som si súťaž vyskúšal ako brankár, aktívne som rozhodoval väčšinu zápasov. Futbalu som sa preto venoval naďalej,“ spomína dnes 69-ročný rozhodca Zdenko Šovčík.

Jeho výkony boli natoľko dobré, že sa dostal do najvyšších súťaži a neskôr na pozíciu šéfa slovenských rozhodcov malého futbalu.

„Reprezentačný tréner, prezident i ja sme boli z Prievidze, čo sa zrejme nikde na svete nestalo. Vtedy tu mal malý futbal akési sídlo,“ dodal.

Získal množstvo trofejí. (zdroj: archív - ZŠ)

Udelil doživotné tresty rozhodovať

Ako šéf udelil Šovčík doživotný trest rozhodovať šiestim arbitrom. Dôvodom bola úplatkárska aféra.

„Dialo sa to kedysi a je to tu aj teraz. Sám som to zažil ako hráč, keď som išiel pred zápasom podpísať zápis a rozhodca, ktorý dodnes píska, ukazoval na kabát. Vraj sem mi daj obálku. Bolo to v drese Novák proti Prievidzi B. Nebudem ho menovať, ale asi bol po zápase veľmi sklamaný, pretože sme mu nedali nič a aj tak sme vyhrali. Chytil som totiž dve jedenástky,“ zaspomínal a prezradil okresy, kde sa podľa neho podpláca najviac: „Lučenec, Levice, Komárno, Šaľa. Všetko juh Slovenska.“

Keď nehrali, ide im len o peniaze

Rozhodcovia v nižších súťažiach podľa Šovčíka nemajú potrebnú kvalitu. Dôvodom má byť to, že väčšina z nich sa futbalu nikdy aktívne nevenovala.

„Pre mňa bolo vždy prioritou hrať. Keď mi to už zdravie nedovoľovalo, stal som sa arbitrom. Ale nie, že dnes pískajú 15-roční chlapci, ktorí futbal nikdy nehrali. Ako potom môžu posúdiť herné situácie, keď ich nikdy nezažili. Rozhodcovi, ktorý aktívne nehral minimálne päť rokov, ide len o peniaze. Či už to je vo futbale, malom futbale, futsale, ale aj v ďalších športoch,“ zdôraznil skúsený arbiter, ktorý tvrdí, že nikdy nezobral úplatok.

„Na ihrisku nepoznám kamaráta. V Rajci som dokonca vylúčil vlastného syna. A nebola tichá domácnosť, pretože si bol vedomý, že za zákrok zozadu nemôže byť nič iné ako červená karta. Navyše, keď súper išiel sám na brankára. Vždy som sa snažil byť čestný, spravodlivý a nekompromisný. Chrániť hráča na ihrisku, aby sa po zápase vrátil za rodinou a do práce zdravý,“ povedal.

Chce to potiahnuť do roku 2020

Napriek tomu, že má Zdenko Šovčík už 69 rokov, rozhodovaniu sa stále aktívne venuje. Dôležité pre neho je, aby mal vždy rešpekt na ihrisku, pretože iba tak môže podať kvalitný výkon.

„Mám síce problémy s nohou, pretože za tie roky som rozhodoval na šiestich druhoch ihrísk, ale stále mám svoje ciele. Všetko som začal v roku 1970, preto by som to rád potiahol ešte necelé dva rôčky. V decembri 2020 by to malo byť presne 50 rokov, čo sa venujem rozhodovaniu,“ uzavrel skúsený arbiter Zdenko Šovčík, ktorý popri práci arbitra už 21 rokov aktívne organizuje turnaj v malom futbale – futsale. Medzi obľúbené patria – Novoročný, Veľkonočný, Letný, Vianočný a Silvestrovský.