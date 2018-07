Šťastie alebo umenie? Futbalistovi Mariánovi Petrášovi sa podaril unikátny kúsok

Najlepší strelec súťaže dal za úspešnou sezónou parádnu bodku.

2. júl 2018 o 8:00 Ivan Mriška

NITRIANSKE SUČANY. Futbalista Marián Petráš predviedol vo víkendovom stretnutí Majstrovstiev oblasti parádny kúsok. Jeho tím vyhral nad Kamencom pod Vtáčnikom 6:2 a práve on zaznamenal všetkých šesť gólov domácich.

„Do čoho som kopol, skončilo to v sieti,“ pousmial sa šesťgólový hrdina zápasu Marián Petráš.

A práve futbalista Nitrianskych Sučian sa s 37 gólmi stal najlepším strelcom súťaže.

„Korunu kráľa strelcov si veľmi cením. Nečakal som, že sa niečo také môže podariť práve mne. I keď som to po jeseni mal dobre rozbehnuté, vedel som, že v jarných odvetách to bude ťažké udržať. Som preto šťastný, že sa mi to podarilo,“ dodal s tým, že mal aj povestné šťastie, ktoré pri zakončení útočník potrebuje.

Svojou kvalitou Marián Petráš v šiestej najvyššej slovenskej súťaži doslova vyčnieval. Nad prestupom hore však neuvažuje.

„Táto súťaž je tiež kvalitná a som v nej spokojný. Toto som hľadal. Hovorí sa však nikdy nehovor nikdy a ak by prišla nejaká zaujímavá ponuka, možno by som to prehodnotil,“ prezradil.

Kolektív v Nitrianskych Sučanoch si Petráš pochvaľuje. Sú vraj výborná partia.

„Úspech sa mi podarilo dosiahnuť aj vďaka spoluhráčom. Dobre sme si sadli na ihrisku a fungovalo nám to. Preto by som im chcel poďakovať,“ uzavrel najlepší strelec súťaže Marián Petráš.