V škole pretláča aj chlapcov. Dominika Barošová zaznamenala historický úspech (+FOTO)

Schudla jedenásť kíl a na majstrovstvách Európy v Bulharsku získala zlatú medailu v pretláčaní pravou rukou.

21. jún 2018 o 8:00 Ivan Mriška

PRIEVIDZA. Konkurencii Dominika Barošová prakticky nedala šancu.

„Znamená to pre mňa neskutočne veľa a strašne si to vážim. Pretože viem, aké ťažké je v takomto športe uspieť. Zlato by sa mi však nepodarilo zaznamenať bez podpory rodičov, trénera a mnohých ďalších. Ale predovšetkým je to vďaka veľmi prísne nastaveným tréningom a jedálničku, lebo som musela za veľmi krátky čas schudnúť a zároveň nabrať silu,“ povedala Barošová po návrate zo šampionátu.

Prečítajte si tiež: Tri tímy VK Prievidza bojovali o víťazstvá v Taliansku

Členka Warrior klub Prievidza sa teraz sústredí na majstrovstvá sveta, kde by rada zaznamenala podobný úspech.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Mám mnoho cieľov, napríklad, rada by som raz porazila svojho otca. Dôležité však je, aby som vyvolávala rešpekt na súťažiach,“ dodala.

Pretláčanie je špecifické v tom, že ide o tvrdý šport. Barošová sa k nemu dostala tak, že v triede zdolala bez väčších problémov všetkých chlapcov.

„Veľa spaví aj správny uhol a technika, ktorú použijem na rôzneho súpera. Tento šport pozná málo ľudí a mnoho z nich je ohúrených, keď počujú slovo ako armwrestling alebo armwrestler,“ uzavrela európska šampiónka Dominika Barošová.