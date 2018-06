VIDEO: V superšlágri roka dominovali brankári. Do štvrtej ligy postupuje Lehota pod Vtáčnikom (+FOTO z osláv)

Zápas sledovalo takmer tisíc divákov. Medzi nimi aj viaceré osobnosti.

17. jún 2018 o 11:37 Ivan Mriška

CIGEĽ. V poslednom kole piatej ligy na seba narazili prvé dva celky tabuľky. Domáci Cigeľ potreboval na postup zvíťaziť, hosťujúcej Lehote pod Vtáčnikom stačila remíza.

Zápas mal výbornú úroveň, hralo sa v rýchlom tempe. V prvom polčase sa hra prelievala z jednej strany na druhú. Niekoľko šancí mali domáci i hostia. V poslednej minúte nastal kuriózny moment, keď hosťujúci Juraj Viktory po penalte dopravil loptu do siete na dvakrát.

Gól však uznaný nebol, pretože sa lopta odrazila od žrde. Podľa rozhodcu zásah nemohol platiť preto, lebo bol dosiahnutý v nadstavenom čase.

V druhom polčase mali hernú prevahu domáci, ktorí išli za prvým gólom viac. Hostia z Lehoty hrozili len v brejkov.

Tesne pred koncom mohol o postupe Cigľa rozhodnúť striedajúci Kamdem, no výborne chytajúci Jurenka jeho pokus zneškodnil. Dá sa povedať, že hosťujúci gólman bol mužom zápasu. Keďže záver už hostia z Lehoty pod Vtáčnikom ustáli, po záverečnom hvizde sa po remíze 0:0 tešili z postupu do štvrtej ligy.

Pohár za víťazstvo v súťaži im odovzdali predseda ZsFZ Pavol Šipoš a úspešný tréner Žiliny a v súčasnosti slovenskej reprezentácie do 21 rokov – Adrián Guľa. Prestížny duel sledovalo množstvo zaujímavých osobností, napríklad hráč tureckého Trabzonsporu – Juraj Kucka.

R: Marian Otiepka, 850 divákov, ŽK: 90. Patrik Fereje, 78. Andrej Turančík, 22. Tibor Benko, 49. Tomáš Zaťko, 26. Radovan Babašta, 45. Vladimír Lučan, 90. Juraj Viktory

DOMÁCI: P. Gregor - A. Medera, P. Jankeje, A. Turančík (89. Ľ. Krausko), T. Zaťko (88. J. Orság), J. Halaška, M. Katrena, R. Babašta, P. Kotula, M. Madarász (56. G. Antoine Fotso Kamdem), V. Drozd (88. Š. Mjartan)

HOSTIA: J. Jurenka - P. Fereje (90. M. Fergel), T. Pham Thanh, T. Benko, O. Miliutin, P. Roháč, T. Kohút (80. J. Rybár), L. Xia (90. J. Belaň), V. Lučan, M. Benčat (90. A. Fábera), J. Viktory

V záverečnom kole jesennej časti ročníka 2017/18 sa v Lehote stretli kvalitní rivali – domáci Baník a Partizán Cigeľ. Pred vysokou diváckou kulisou to zvládli lepšie hostia a odniesli si cenné tri body. Títo dvaja súperi kráčajúci celou súťažou bok po boku sa stretli aj v poslednom kole tohto ročníka – v kole finálovom, ktoré rozhodlo o víťazovi a zároveň aj postupujúcom do vyššej súťaže. Kto to bude malo dať odpoveď toto stretnutie, v ktorom nastúpila Lehota s určitou výhodou, pretože jej na postup stačila ja remíza. Už úvodné rozostavenie hráčov naznačovalo, že obe mužstvá budú vychádzať zo zabezpečenej obrany a podnikať rýchle protiútoky. Prvý náznak šanca mal domáci Turančík, keď po centri Madarásza v 8. min. pálil nepresne. V 15. min. kopali domáci roh, prudká lopta preletela celou šestnástkou, no nik ju nezasiahol. Najbližšie ku gólu mali však v 20. min. hostia, no ich hlavička tesne minula Gregorovu bránu. Domáci boli aktívnejší, ale hostia výbore bránili a v 43. min. mali po brejku ďalšiu výbornú príležitosť, no Gregor bol aj tentokrát proti. To však zo strany hostí nebolo ešte všetko, po domácej ruke v šestnástke kopali jedenástku, no Viktoryho pokus skončil na žrdi. Druhé dejstvo začali aktívnejšie domáci, ale hostia držali bezgólový stav, ktorý im zaručoval prvé miesto a postup do štvrtej ligy. V domácom mužstve sa nenašiel hráč, ktorý by sa presadil proti hosťujúcemu brankárovi, čo sa v závere ukázalo ako podstatné. Nakoniec to boli hostia, ktorí sa tešili z celkového triumfu a postupu do štvrtej ligy. Treba priznať aj fakt, že hostia boli futbalovo kvalitní. Preto im treba zablahoželať k úspechu a popriať veľa úspechov. Poďakovanie patrí aj hráčom Cigľa, ktorí si pod vedením trénera Oršulu za predvádzané výkony zaslúžia absolutórium.

JÁN ČERNÁK