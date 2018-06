Za hanlivé urážky a obvinenia sa klub ospravedlnil. Hráč, ktorý upozornil na korupciu, tak urobiť odmieta

Futbalovou hornou Nitrou otriasli obvinenia z korupcie v siedmej lige, keď zápas mal údajne ovplyvniť tretí klub. Ten stále očakáva trest.

15. jún 2018 o 14:24 Ivan Mriška

HORNÁ NITRA. Futbalisti Oslian nedávno zakopli na pôde Novák, kde prehrali 1:2. Súboj sprevádzalo množstvo emócii, ktoré neutíchli ani po skončení záverečného hvizdu.

Obvinenia z korupcie

Klub z Oslian na svojej facebookovej stránke obvinil z korupcie tím Bystričian, ktorý mal údajne celý duel a výkon rozhodcov zmanipulovať. Diskusiu sprevádzalo viacero hanlivých urážok na stranu TJ Dynamo Bystričany, ale aj ich trénera, bývalého reprezentanta a účastníka Ligy majstrov, Branislava Obžeru. Funkcionárov Bystričian to nenechalo chladnými, preto podali podnet na zväz.

Udalosťami sa po žiadosti od OblFZ Prievidza zaoberal dokonca Slovenský futbalový zväz. Ten v zmysle poškodenia dobrého mena zakázal TJ Slovan Oslany a hráčovi Štefanovi Jančichovi pokračovať v konaní a prikázal im do siedmich dní sa verejne ospravedlniť.

TJ Slovan Oslany to mrzí

„Za vzniknuté udalosti sa ospravedlňujeme. Ako klub sme v príspevku poukázali na zvláštny priebeh stretnutia, v ktorom podľa nás bolo viacero nesprávnych rozhodnutí proti hosťujúcemu mužstvu. K danému príspevku sa pridalo množstvo komentárov, v ktorých vznikli konšpirácie a vulgarizmy, ktoré, ako uznávame, na stránku nepatria. Keďže komentáre neboli podložené žiadnymi dôkazmi, boli to len hypotézy komentátorov, klub TJ Slovan Oslany vzniknutá situácia mrzí a ospravedlňuje sa všetkým dotknutým osobám a TJ Dynamo Bystričany,“ píše stránka TJ Slovan Oslany.

Jančich: Na Slovensku je to Kocúrkovo

Zatiaľ čo klub pokyny od SFZ dodržal, spomínaný hráč tak urobiť odmieta. S vyjadrením svojho klubu nesúhlasí.

„Na Slovensku je to Kocúrkovo. Človek upozorní na podozrenie z korupcie a musí sa obávať trestu. Namiesto toho, aby bol prípad prešetrený. Vo vyjadrení je písané, že nie sú dôkazy. Ale ja som jasne videl, ako ide tréner Bystričian do útrob štadióna. Podľa mňa sa kompetentní jednoducho zbavili zodpovednosti, pretože by museli prešetrovať všetkých. Zaujímavé je, že neprešetrili rozhodcov, ktorí daný zápas rozhodovali,“ uviedol futbalista Oslian Štefan Jančich s tým, že ak by sa verejne ospravedlnil, považoval by to za osobné zlyhanie.

Žiadajú najprísnejší trest

Klub z Bystričian a tréner Branislav Obžera sú s rozhodnutím disciplinárky spokojní. Takisto akceptujú aj ospravedlnenie klubu z Oslian.

„Komisia označila tieto vyjadrenia za krivé, nepravdivé a ničím nepodložené. Klub TJ Slovan Oslany ospravedlnenie uverejnil, avšak Štefan Jančich ani jedno z nariadených ochranných opatrení neučinil v stanovenej lehote, a tak komisia bude pre nesplnenia určených ochranných opatrení vo veci pokračovať v zmysle disciplinárneho poriadku. Veríme, že tejto osobe bude udelená čo najprísnejšia sankcia,“ vyjadrili sa zástupcovia TJ Dynamo Bystričany.

Ospravedlnenie TJ Slovan Oslany bez redakčných úprav: „Chceli by sme sa vyjadriť k príspevku o zápase Nováky – Oslany. Ospravedlniť sa za vzniknuté udalosti na našej facebookovej stránke. My ako klub sme v príspevku poukázali na zvláštny priebeh stretnutia, v ktorom podľa nás bolo viacero nesprávnych rozhodnutí proti hosťujúcemu mužstvu. Bol to základ po dohode funkcionárov, kde sme daný stav podľa nás popísali. K danému príspevku sa pridalo množstvo komentárov, v ktorých vznikli konšpirácie a vulgarizmy, ktoré, ako uznávame, na stránku nepatria. Bolo tam popísané množstvo vyjadrení, kde sa spomenulo aj družstvo Bystričian resp. ich tréner, ktoré podľa tabuľkového postavenia mohli mať záujem na prehre oslianskeho družstva. Keďže komentáre neboli podložené žiadnymi dôkazmi, boli to len hypotézy komentátorov, klub TJ Slovan Oslany vzniknutá situácia mrzí a ospravedlňuje sa všetkým dotknutým osobám a TJ Bystričany. Komentáre sme sledovali nepravidelne a po vzhliadnutí niektorých komentárov sme ako výbor zasadli (trochu neskôr, ale podľa možností) a daný príspevok vymazali, aj z toho dôvodu, že ku komentárom má prístup verejnosť aj naša mládež. Po dohode na výbore, aby obdobné situácie už nevznikali, budeme sledovať komentáre na dennej báze a samozrejme si vyhradzujeme právo nevhodné komentáre zo stránky TJ Slovan - Oslany mazať v čo najkratšej dobe. Na záver by sme chceli ešte dodať, aby každý kto sa rozhodne komentovať príspevky bral do úvahy aj druhú stranu a vyjadroval sa slušne, na čo sme upozornili na našej stránke už pri jej založení.“