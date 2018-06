Na motorke jazdí od šiestich rokov. Marián Gazdík dosiahol výnimočný úspech

Rodák z Handlovej jazdí v ENDURO KOPERBENT TEAME.

13. jún 2018 o 8:00 Ivan Mriška

HANDLOVÁ. Marián Gazdík je majstrom Slovenska v enduro a country crosse kadetov.

Najväčší úspech v kariére

S jazdou na motorke začal už ako šesťročný. Dnes má Marián Gazdík šestnásť a na konte má jeden z najväčších úspechov kariéry.

„Tento výsledok si veľmi vážim a motivuje ma do ďalšej práce. Nedávno začala nová sezóna a moje ambície sú opäť vyššie. Nepotrebujem len získavať trofeje, ale rád by som postúpil ďalej, a to do najvyššej profi kategórie E1,“ zhodnotil Gazdík a prezradil svoje ciele.

Úspech rodáka z Handlovej je o to cennejší, že vo svojej kategórii bol najmladším jazdcom.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Slovák v NBA po 24 rokoch? Vladimír Brodzianský má veľkú šancu

Má smelé ambície

„Nebolo to ľahké, pretože konkurencia je nielen silná, ale aj skúsenejšia,“ dodal.

Gazdík sa netají ďalšími vysokými ambíciami, ako je štart na majstrovstvách Európy v endure. Snom sú najznámejšie preteky Rallye Dakar.

„Aby sa toto premenilo na skutočnosť, bude potrebná obrovská dávka šťastia a driny,“ vysvetlil.

Svoje prvé preteky pod záštitou Slovenskej motocyklovej federácie v seriáloch endura a country crossu absolvoval v roku 2013. Jeho prvé úspechy sa dostavili už v roku 2014, no najväčší prišiel nedávno, keď sa stal šampiónom v deväťdielnom seriáli medzinárodných majstrovstiev Slovenska.

Taktiež zvíťazil v päťdielnom seriáli Budovec cup. Za zmienku stojí aj celkové druhé miesto na Enduro cup Stred.

„Mojím veľkým vzorom je Štefan Svitko. Verím, že raz to dotiahnem tam, kde on,“ uzavrel talentovaný pretekár.