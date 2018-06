Viaceré obce a mestá upozorňujú na zvýšený výskyt medveďov

Na premnožené medvede upozorňujú poľovníci. Chcú ochrániť ľudí, ktorí by sa mohli dostať do nebezpečenstva.

7. jún 2018 o 8:14 Igor Roško

HORNÁ NITRA. Niekoľko miest a obcí na hornej Nitre v uplynulých dňoch upozornilo, že v ich okolí sa v zvýšenej miere pohybujú medvede hnedé. Urobili tak na základe informácii od poľovníkov. Tí medveďa zaznamenali len niekoľko desiatok metrov od obývaných častí.

Prečítajte si tiež: Diviaky videli ľudia na Zapotôčkoch a Kopaniciach. Nie je to prvýkrát

Viacero prípadov

„Len v časti Háje monitorujeme od desať do štrnásť medveďov. Zachytili sme ich na fotopascách a nafotil ich aj fotograf,“ informoval Ľudovít Galovič, predseda poľovníckeho spolku Breza.

Poľovný revír háje tvoria poľovné pozemky v katastroch mesta Prievidza a obcí Malá Čausa a Nedožery – Brezany. Tieto obce na medvede upozornili aj na svojich internetových stránkach.

S problémom sa poľovníci v tomto období stretávajú pravidelne už niekoľko rokov. Zatiaľ sa nič vážne nestalo, ale podľa ich slov je tlak medveďov neskutočný.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Teraz je medvedia ruja. Samci naháňajú samice. Niektoré z nich majú mladé. Samec, keď sa chce páriť, má tendenciu zabiť mláďa. Preto samice utekajú dole, čo najbližšie k ľuďom, aby samcov odstrašili. Teraz sa to akumulovalo do Hájov,“ vysvetlil Galovič.

Posledný medveď, ktorého sa im podarilo nafotiť, sa nachádzal v poľovnom revíry Háje len niekoľko desiatok metrov od sídliska.

Prečítajte si tiež: V okolí Bojníc sa pohybuje medvedia rodina. Videli ju aj pri ihrisku

Bojnice so známou rodinou

V okolí kúpeľného mesta sa dlhodobo vyskytuje jedna medvedia rodina, medvedica s dvomi mladými a pestúnom. Poľovníci ich evidujú už od začiatku roka. Vtedy išlo o lokality nad chatovou oblasťou, Rovne, Vendelín a nad Bohátkou.

„Najnovšie ju videli už aj v Šľachtiteľskej. Opäť tu behá aj pestún. Pohybujú sa v lokalitách Bojnice, Kocurany, Šútovce,“ povedal Jozef Hatvanyi, predseda Poľovníckeho združenia Bojnice.

Je ich veľa

Stav medveďov na Slovensku, teda aj na hornej Nitre, je podľa poľovníkov privysoký. „Medveď patrí do prírody. Ale čo je veľa, to je veľa,“ povedal predseda poľovníckeho spolku Breza.

Podobného názoru je aj jeho kolega z Bojníc. „Kedysi stav medveďov poľovníci regulovali. Dnes na to treba špeciálne povolenia. Žiadali sme aj o mimoriadny odlov a stále ho žiadame. Pokiaľ sa nič nestane, orgány hovoria, že medvede samé odídu z blízkosti obydlí,“ ozrejmil Hatvanyi

Bezpečie pre ľudí

Na zvýšený výskyt medveďov upozorňovať poľovníci nemusia, pokladajú to však za svoju povinnosť. „Zákon nám to neprikazuje, ale ja mám pred tým veľký rešpekt,“ povedal Galovič.

Viacero ľudí podobné správy odsudzuje a tvrdia, že divá zver predsa do prírody patrí. Iní zasa hovoria o zbytočnom šírení paniky.

„Ja by som to nenazýval panikou. Ide o seriózne upozornenie. Ľudia nám niekedy neveria. Aj v hore, keď ich upozorníme, že sa tam vyskytuje medveď, tak sa nám smejú. Ľudia si myslia, že im nedoprajeme, aby chodili na hríby a prechádzali sa. Nič sa nestane dovtedy, kým sa naozaj niečo nestane. Ale keď sa stane, tak už bude neskoro,“ myslí si Galovič.

Prečítajte si tiež: Mláďatá od zastrelenej medvedice Ingrid sú dočasne vo výbehu v bojnickej zoo

Stret je zriedkavý

K stretu človeka s medveďom však dochádza veľmi zriedkavo. „Medveď o človeku vie dopredu na niekoľko kilometrov. Keď cíti alebo počuje človeka, tak odíde a zmizne mu z cesty,“ vysvetlil Galovič.

Pripúšťa však, že hríbari, ktorí chodia potichu, môžu vo výnimočných prípadoch prísť medzi medvedicu a medvieďatá. To a moment prekvapenia sú zriedkavé prípady, kedy hrozí potenciálne nebezpečenstvo.

„Najhoršie je, že ľudia chodia do hory so psami, ktorých majú voľne pustených. Pes medveďa vyčuchá a môže za ním ísť. Samozrejme, medveď za agresívnym psom vyštartuje. Pes potom dovedie medveďa ku gazdom, lebo tam sa chce schovať. To predstavuje riziko a ísť dnes do hory s voľne pusteným psom je veľká odvaha,“ povedal Ľudovít Galovič.

Ak už dôjde k priamemu stretu človeka a medveďa, poľovníci majú niekoľko odporúčaní. „Nesmiete sa im pozerať do očí. Musíte si ľahnúť, držať si tvár a nehybne ležať,“ vysvetlil Jozef Hatvanyi.