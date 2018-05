Čerstvá majsterka Európy vo fitness: Cvičenie mi problém nerobí, horšie je dodržiavať správnu stravu (VIDEO + FOTO)

Anna Hepnerová patrí medzi najväčšie športové talenty z hornej Nitry. Rodáčka z Kanianky sa blysla najmä na nedávnych majstrovstvách Európy, kde obsadila v kategórii junioriek prvé miesto.

24. máj 2018 o 8:00 Ivan Mriška

KANIANKA / PRIEVIDZA. Šampionát sa konal v slnečnom Španielsku a Hepnerová dosiahla na ňom svoj najväčší úspech v doterajšej kariére. Predtým obsadila na majstrovstvách sveta štvrté miesto.

Motivácia do ďalšej práce

„Je to pre mňa obrovská motivácia do ďalšej práce. Skĺbiť tvrdé tréningy a prísnu stravu bolo náročné, ale stálo to za to. Nešlo by to však bez mojej skvelej trénerky,“ po návrate na Slovensko povedala šťastná Anna Hepnerová, ktorá má zatiaľ len šestnásť rokov, no ukazuje veľký talent.

„Anička je ctižiadostivý, pokorný a zodpovedný športovec a tento úspech si jednoznačne zaslúžila. Za svoju pokoru a cieľavedomú prácu, ktorú odvádza už jedenásť rokov,“ uviedla Hepnerovej trénerka Jelena Meleščenková, ktorá ma korene v ďalekom Kazachstane.

O úspech sa podľa nej zaslúžili tiež ďalšie trénerky Jana Klečaneková, Lucia Kozárová či krajčírka Michaela Oršulová. Ďakovala aj mestu Prievidza, najmä Branislavovi Bucákovi zo športovej haly. Cenný triumf by Hepnerová nezískala tiež bez SAFKST a 3G Fit clubu.

„Škoda len toho, že som Aničku nemohla koučovať priamo na šampionáte, ale len na diaľku po telefóne,“ dodala trénerka.

Naklonovali by ju

Anna Hepnerová je pre ostatné deti z ŠK Fitness Free Prievidza veľkým vzorom.

„Pokorný a skromný športovec s dobrou dušou. Skutočná osobnosť. Myslím, že veľa športovcov sa má od nej čo učiť. Samozrejme, že je to aj dobrou výchovou, ale aj ňou. Keby sa to dalo, tak ju naklonujeme,“ dodala trénerka.

Fitness je jedna z disciplín takzvaného bodybuildingu. Zahŕňa dve časti – prezentáciu voľnej zostavy a postavy. Tento šport zahŕňa aj prvky gymnastiky, baletu či tanca.

„Tréningy, škola a súťaže. To je môj život. Niekedy je to náročné, ale dá sa to zvládnuť. Zo školy zatiaľ nosím jednotky a dvojky, takže aj rodičia sú v pohode. V športe ma podporujú, čo ma veľmi teší. Mojím snom sú majstrovstvá sveta,“ povedala talentovaná Hepnerová.

Musia jej zakazovať cvičenie

V španielskej Santa Susanne doslova zmietla konkurenciu a ukázala, že je fitneskou s obrovským potenciálom.

„Anička tvrdo ide za svojím snom. Netreba ju nútiť, aby cvičila, ale aby si dala prestávku. Teraz po majstrovstvách Európy som jej musela zakázať cvičiť, pretože telo sa musí zregenerovať,“ pousmiala sa trénerka a dodala čerstvá šampiónka Európy: „Cvičenie mi problém nerobí, horšie je dodržiavať správnu stravu. Najťažšie je to počas učenia. Vôbec nejedávam sladkosti a múku, pizzu len výnimočne za odmenu. Nesolím. Niektorí športovci pijú po víťazstve šampanské, ale my oslavujeme víťazstvo jedlom. Vždy je to taký sviatok pre žalúdok.“

Obedovať musí pri okne

Hepnerová má výraznú podporu aj u spolužiakov či učiteľov.

„Všetci mi držia palce, len niekedy ťažšie zvládajú závan z vajíčok, mäsa či zeleniny. Preto musím jesť pri okne,“ pousmiala sa mladá fitneska.

Úsmevné situácie zažíva tiež počas prípravy pokožky na prezentáciu.

„Používame špeciálny nástrek a občas sa stanú kolízie, že farba nestihne vyschnúť. Vzniknú vtedy úsmevné príhody, ale berieme to. Pretože robíme šport, ktorý nám robí veľkú radosť,“ uzavrela Hepnerovej trénerka Jelena Meleščenková.