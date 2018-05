Korupcia v siedmej slovenskej lige? Zápas mal ovplyvniť tretí klub. Ten to odmieta a žiada tresty

Futbalové stretnutie v Novákoch bude mať dohru za zeleným stolom.

18. máj 2018 o 14:31 Ivan Mriška

HORNÁ NITRA. Zápas siedmej ligy OblFZ Prievidza medzi Novákmi a Oslanmi, ktorý domáci vyhrali 2:1, mal byť podľa oficiálnej stránky hosťujúceho klubu zmanipulovaný.

Obvinili rozhodcov i tretí tím

Z korupcie obvinil nielen rozhodcov, ale aj konkurenčný tím z tretieho miesta – TJ Dynamo Bystričany. Práve ten sa mal „postarať“, aby v zápase zvíťazili domáci Nováčania, ktorí sú na deviatom mieste a v podstate o nič už nehrajú.

„Rozhodcovská trojica nechutným spôsobom zmanipulovala oslianske mužstvo. Druhý gól Novák padol po trojmetrovom ofsajde a vylúčili Martina Hudeca. Bohužiaľ, toto je realita súčasného futbalu. Hanba, žltú kartu by dostal aj svätý. Postrannému rozhodcovi treba dať zákaz činnosti, pretože s rozhodovaním nemá nič spoločné,“ píše sa na facebookovej stránke TJ Slovan Oslany s tým, že o ovplyvnenie sa postaral klub z Bystričian. Podľa niektorých komentárov mal práve tréner TJ Dynama a bývalý reprezentant Slovenska Branislav Obžera debatovať s arbitrami stretnutia.

Bystričany sa nachádzajú na tretej priečke tabuľky a po novom už len bod za druhými Oslanmi. Podľa Oslančanov sa práve vďaka takýmto „praktikám“ chcú dostať na druhé miesto s cieľom postúpiť.

„Podali sme sťažnosť na komisiu rozhodcov, lebo takéto ovplyvňovanie zápasov škodí futbalu ako celku. Ale žiaľ nám to asi nepomôže, lebo futbal na Slovensku je už taký,“ povedal Branislav Koryťák, zástupca klubu z Oslian.

Druhý tím nepostupuje

Zväz podobné „machinácie“ odmieta, pretože z druhého miesta sa tento rok s určitosťou postupovať nebude a prvé Podhradie má už priepastný 11-bodový náskok.

„Postupová matematika je jasná. Tím z druhého miesta postupovať nebude. Možné to je len v prípade, že sa niekto z vyššej súťaže odhlási. Aj to by sa musel hrať barážový zápas,“ vysvetlil sekretár OblFZ Prievidza Ján Baláž.

Klub z Bystričian sa od vyjadrení TJ Slovan Oslany dištancuje a rozhodol sa podať podnet na disciplinárnu komisiu. Tá sa udalosťami bude zaoberať vo štvrtok 24. mája.

„Klub nepravdivé a ničím nepodložené krivé obvinenia z facebookovej stránky klubu TJ Slovan Oslany, ako aj obvinenia rovnakého charakteru a vyhrážky zo strany hráča Štefana Jančicha, zachytil na sociálnej sieti, prostredníctvom ktorej sa obvinenia a nepravdy dostali k širokej verejnosti. Akékoľvek uvedené obvinenia striktne odmietame. Z dôvodu, že toto konanie podľa nášho názoru napĺňa skutkovú podstatu budeme žiadať o exemplárne a precedentné vyriešenie tohto prípadu,“ vybrali sme z oficiálneho vyjadrenia TJ Dynamo Bystričany, ktoré pod článkom zverejňujeme v plnom znení.

Ovplyvňovanie zápasu odmietajú aj Nováky

Predseda disciplinárnej komisie Pavol Košík sa k udalostiam nechcel vyjadrovať. Na jej zasadnutie si komisia predvolala štatutárneho zástupcu TJ Dynamo Bystričany, Jána Hagaru z FK Iskra Nováky a Štefana Jančicha s Branislavom Koryťákom z TJ Slovan Oslany.

„V zápase nastali nejaké sporné verdikty, ale na oboch stranách. Rozhodca spravil chyby, ale silne pochybujem o tom, že zápas niekto úmyselne ovplyvnil,“ uviedol funkcionár Novák Jozef Baláška s tým, že vyjadrenie klubu z Oslian takisto odmieta.