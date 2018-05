Göteborg 2002: Zázračná lapačka Lašáka, gól Bondru 100 sekúnd pred koncom

Sklamanie po olympiáde v Salt Laky City pominulo. Najväčší úspech zaznamenal slovenský hokej na severe Európy.

2. máj 2018 o 8:00 Ivan Mriška

GÖTEBORG. Bolo to niečo výnimočné. Slovenskí hokejisti zdvihli vo Švédsku nad hlavy pohár pre majstrov sveta. Na 11. máj 2002 preto fanúšikovia hokeja už nikdy nezabudnú.

Náhody a famózne obraty

Pred turnajom by to čakal len málokto, najmä po sklamaní na olympijských hrách.

S najväčším úspechom Slovenska sa viaže niekoľko náhod, šťastných okamihov a famóznych obratov.

V skupinách utrpeli Slováci iba jedinú prehru. Proti Fínsku. Nikto však netušil, že bude posledná.

Zostava Slovenska Lašák (2,28 92,13%), Staňa (2,67 90,24%), Šimonovič(0,00 0,00%) – Lintner (4+4), Milo (3+2), Višňovský (2+1), Štrbák (0+2), Čierny (1+0), Bača (0+1), Hecl (0+0), Smrek (0+0) – Šatan (5+8), Bondra (7+2), Pálffy (1+6), Ras. Pavlikovský (2+4), Handzuš (1+4), Országh (3+1), Nagy (1+3), Bartečko (2+2), Tomík (3+0), Somík (0+3), Petrovický Rob. (1+1), Hlinka (1+1), P. Pucher (0+2), Štümpel (0+1), Uram(0+0).

V štvrťfinále nastúpili zverenci trénera Jána Filca proti hviezdami nabitej Kanade. Zápas prebiehal podľa papierových predpokladov, javorové listy vyhrávali 2:0 a všetko im hralo do karát. Sekundu pred koncom druhej sirény však do útoku zavelil náš najlepší strelec šampionátu a skorigoval stav na 1:2.

„Peťo, kam s tým pukom ideš, odtiaľ sa góly nedávajú. Bondra, strieľaj, končí sa tretina, gól,“ zneli pamätné slová dnes už nebohého športového komentátora Miloša Kováča.

Bondra: Akoby to bolo včera

V tomto okamihu sa rozbehol slovenský valec, ktorý nezastavil nikto. Vo forme hrajúci Šatan vyrovnal a bombardér Bondra rozhodol o našom víťazstve 3:2.

„Na šampionát 2002 si spomínam, akoby to bolo včera. Vtedy sme mali mladé mužstvo, teda až na mňa. Nežijem v minulosti, snažím sa pozerať do budúcnosti, no na takéto okamihy sa nezabúda,“ pre agentúru SITA povedal Peter Bondra, ktorý nedávno oslávil päťdesiat rokov.

Jeden famózny obrat Slováci mali na svojom konte, no nevedeli, že ďalší sa chystá. A to proti domácemu Švédsku. Tri korunky vyhrávali podobne ako Kanada 2:0, no vtedy zaúradovala naša ďalšia hviezda – Žigmund Pálffy. Ten krásne vysunul z trestnej lavice vybiehajúceho Vladimíra Országha a bolo skorigované.