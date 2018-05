Krásne gesto hokejistu. Potešil malého fanúšika z Prievidze

Extraligové finále medzi Banskou Bystricou a Trenčínom nespestrili len napínavé súboje, ale i niečo úplne iné.

2. máj 2018 o 8:00 Ivan Mriška

PRIEVIDZA. Obrázok ako z NHL. Nedávno obehlo svetom video, v ktorom Brett Connolly z Washingtonu Capitals daroval malému zlatovlasému dievčatku puk. A jeho radosť bola neopísateľná.

Podobné obrázky sa v slovenskej lige prakticky nevyskytujú. Výnimkou však bol finálový duel medzi Banskou Bystricou a Trenčínom, keď útočník baranov Dalibor Bortňák odovzdal dokonca hokejku malému fanúšikovi z Prievidze.

Jurko Mamojka totiž počas finálovej série navštevoval zápasy s transparentom: Bortňák si najlepší.

„Ja som ho videl v Trenčíne na rozcvičke po prvý raz. Nikdy sa mi nestalo, že by som videl v hľadisku transparent s mojim menom. Samozrejme ma potešila takáto forma podpory,“ pre hokejportal.net povedal Bortňák.

Malý fanúšik Banskobystričanov bol za mantinelom neprehliadnuteľný, veď stál medzi fanúšikmi Trenčína. Na sebe mal červené tričko a v rukách spomínaný transparent.

„Jeho otec mi potom napísal, že ma jeho synček sleduje už dlho, že sa mu páči ako hrám a páči sa mu aj moje číslo. Tak mi poďakoval, že som mu venoval hokejku,“ dodal Bortňák pre spomínaný portál a poznamenal: „Majitelia by ma asi za to nepochválili, sú to drahé hokejky. Ale viem, aké to je. Keď som bol malý, otec mi musel tiež kupovať hokejky, tak som to neriešil. Vedel som, že som urobil dobrú vec. A to ma teší.“

Fanúšik z Prievidze na tento moment do konca života nezabudne. Jeho obľúbený hokejista sa s ním dokonca odfotil aj so zlatou medailou. Hokejisti Banskej Bystrice totiž vyhrali siedmy finálový zápas na ľade Trenčína 5:1 a celú sériu 4:3 na zápasy.