Mužstvo ako v lige. V malej slovenskej dedinke hrávajú futbalisti zo slávneho veľkoklubu

Účinkujú v siedmej lige, no v ich kádri sa nachádza niekoľko zvučných mien.

26. apr 2018 o 8:00 Ivan Mriška

Oleksandr Oliinyk. (zdroj: archív hráča)

PODHRADIE. Futbalisti Podhradia z okresu Prievidza sú neohrozenými kráľmi súťaže a suverénne kráčajú za postupom vyššie. Súperom častokrát uštedria debakle, no niet sa čo čudovať, veď vo svojich radách majú niekoľko hráčov s ligovými skúsenosťami.

Po novom hrávajú za malú dedinku i dvaja Ukrajinci z Dynama Kyjev – Oleksandr Oliinyk a Oleksii Miliutin.

Prvý menovaný začal svoju kariéru v rodnom Dnetropetrovsku, no neskôr prešiel do kyjevského Dynama, kde hrával v dorasteneckých kategóriách. Na Slovensku pôsobil v Bardejove, Nemšovej či Zvolene.

Oleksii Miliutin. (zdroj: archív hráča)

„Išiel som do nižšej súťaže, veď vo Zvolene som hral tretiu ligu, no stále chcem futbalovo rásť. Ak príde seriózna ponuka, rád ju vyskúšam. Trénujem, snažím sa a uvidíme. Teraz som však v Podhradí, kde chcem pomôcť tímu čo najviac,“ povedala prvá akvizícia Podhradia.

V klube sa netaja jasnými ambíciami postúpiť do vyššej súťaže. Momentálne majú nad druhými Oslanmi pohodlný päťbodový náskok so zápasom k dobru.

Oleksii Miliutin pôsobil od šiestich do devätnástich rokov v Dyname Kyjev, na Slovensku hrával v Sabinove, Lipanoch a do Podhradia prišiel z prvoligového Prešova. Ako je však možné, že z prvej ligy prestúpi do siedmej?

„Klub v Prešove nedodržal podmienky zmluvy, preto som z tímu odišiel,“ tvrdí Miliutin.

Napriek tomu, že prestúpil do oveľa nižšej súťaže, v Podhradí je spokojný.

„Oproti lige je to veľký rozdiel, ale aj tu sa dá hrať dobrý futbal. Chalani ma medzi seba prijali, je tu skvelá kabína. Teraz je mojou prioritou tvrdo trénovať, víťaziť a uvidíme, čo bude v lete,“ uzavrel druhý Ukrajinec v tíme Podhradia.