VIDEO: Juraj Kucka posiela športovým fanúšikom špeciálny odkaz !

Futbalista tureckého Trabzonsporu nezabudol na kamarátov z Prievidze.

10. apr 2018 o 17:25 Ivan Mriška

PRIEVIDZA. Reprezentant Slovenska nakrútil pre prievidzských volejbalistov a fanúšikov špeciálne video.

„Keby kohúti vyhrali titul, bolo by to veľké zviditeľnenie prievidzského volejbalu a takisto nášho regiónu. Myslím, že by to mohlo prilákať deti, ale aj starších športovcov do Prievidze,“ odkázal z ďalekého Turecka a dodal: „Titul im prajem. Každý ho chce vyhrať, ale získa ho len najlepší. Aj keď som nevidel žiadny zápas Prievidžanov, sú vo finále, takže si ho určite zaslúžia,“ dodal.

video //www.youtube.com/embed/sw78v8Ywg5Y