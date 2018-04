Fantázia! Prievidza štvrté finále o chlp zvládla a je krok od historického titulu

Volejbalisti Prievidze vedú v sérii 3:1 na zápasy a v piatom môžu rozhodnúť o historicky prvom majstrovskom titule.

8. apr 2018 o 19:49 Ivan Mriška

EXTRALIGA

Play-off, 4. finále:

VKP Bystrina SPU Nitra - VK Prievidza 2:3 (18, -23, - 22, 23, 11)

Volejbalisti Prievidze vstúpili do veľmi dôležitého štvrtého finálového stretnutia výborne a poľahky vyhrali na 18. Presadili sa najmä kolektívnou hrou a skvelým servisom. V druhom sete zlepšili podanie aj domáci, kohúti poľavili v útoku a stav bol vyrovnaný – 1:1. Aj tretí set bol extrémne vyrovnaný, šťastena sa priklonila na stranu Nitry. V štvrtom sete pokračovalo skvelé volejbalové divadlo a hostia vďaka urputnej bojovnosti vyrovnali na 2:2. V tajbrejku vyhrávali domáci 8:6, no po obrovskom nerváku dali kohúti do hry srdce a vyhrali set na 11. Prievidžania sa tak tešili z dôležitého víťazstva a v piatok budú môcť rozhodnúť o historicky prvom majstrovskom titule.

ANDREJ PATÚC

Ďalší program finále:

piatok 13. 4.: VK Prievidza - VKP Bystrina SPU Nitra (18.00)

prípadne nedeľa 15. 4.: VKP Bystrina SPU Nitra - VK Prievidza (18.00)

prípadne streda 18. 4.: VK Prievidza - VKP Bystrina SPU Nitra (18.00)

Na piate finále VK Prievidza – Nitra pozývajú fanúšikov športové osobnosti z hornej Nitry. VIDEO nájdete na facebooku VK Prievidza. Hrá sa 13.4. o 18:00 h.