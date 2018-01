Marek Viedenský na olympiádu nepôjde: Som sklamaný, myslím, že som mal čo ponúknuť

Z druhej najlepšej ligy sveta sa do nominácie Slovenska na olympijské hry v juhokórejskom Pjongčangu dostal len jeden hráč.

24. jan 2018 o 13:24 Ivan Mriška

HANDLOVÁ. Reprezentačný tréner Craig Ramsey svojou nomináciou mnohých hokejových fanúšikov šokoval. Nefiguruje v nej ani jeden hráč Slovana Bratislava, z KHL bude Slovensko reprezentovať len jeden hokejista. Po zverejnení mien neskrýva sklamanie Handlovčan Marek Viedenský, ktorému sa v individuálnych štatistikách v tejto sezóne KHL darilo.

Čo vám prebiehalo hlavou po zverejnení nominácie Slovenska na hry v Pjongčangu?

- Samozrejme, že som zostal sklamaný, veď som sa tam nedostal. Čo už, život je taký. Mrzí ma, že ma tréner Ramsey nevidel pod sebou hrať. Myslel som, že mám veľkú šancu dostať sa na ZOH, keďže sa mi v druhej najkvalitnejšej lige darilo. Aj plus-mínus body som mal okolo nuly napriek tomu, že sme veľa zápasov prehrali. Myslím, že som mal reprezentačnému tímu čo ponúknuť.

Prečítajte si tiež: Šatan a Ramsay spravili to, na čo ich predchodcovia nemali guráž

Prečo vám podľa vás nedali tréneri šancu?

- To je skôr otázka na nich. Tak sa rozhodli a ja to akceptujem. Je však trošku smutné, že z druhej najlepšej ligy sveta sa do nominácie dostal len jeden hráč. Dúfam však, že tréneri vybrali dobrý tím a chalanom sa bude dariť.

Pre zdravotné problémy ste sa nemohli predstaviť ani v previerke pred ZOH v Nórsku. Mrzelo vás to?

- Mrzelo aj stále mrzí. Hlavne z toho pohľadu, že som sa chcel ukázať trénerovi pod jeho systémom.

video //www.youtube.com/embed/6-aY8zC3uPs

Kto by mohlo byť oporou národného tímu?

- Určite starší hráči. Verím, že skúsenosť sa spojí s mladou krvou a chalani uhrajú pekný výsledok.