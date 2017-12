MY modernizuje distribučnú sieť stojanmi v predajniach

Vydavateľstvo Petit Press pokračuje v modernizácii svojej vlastnej distribučnej siete prostredníctvom rozmiestňovania POS materiálov vo viac ako tisícke vybraných predajní naprieč celým Slovenskom.

11. dec 2017 o 8:14 Petit Press

Sieť regionálnych novín na Slovensku - týždenníky MY - má v súčasnosti vyše 1 800 odbytových miest vlastnej distribučnej siete. Stojany pokryjú najdôležitejšie predajné body na vopred plánovaných odberných miestach po celom území Slovenska. Obrandované POS stojany ponúknu posledné číslo týždenníka priamo v obchodných prevádzkach.

„Cieľom predajných stojanov je predovšetkým budovať značku MY a dostať sa do povedomia zákazníkov obchodov,“ uvádza Milan Mokráň, člen predstavenstva Petit Press. Potenciálny čitateľ tak bude mať noviny po ruke aj počas dennodenných nákupov. Samotnú myšlienku stojanov a jednoznačný cieľ dostupnosti vydavateľstva ilustruje priamo slogan zachytený na stojanoch: „Noviny do každej rodiny“.

„Problémom dnešných papierových novín nie aj ani tak obsah ako jeho dostupnosť a visibilita. Neustále preto pracujeme na rozširovaní vlastnej distribučnej siete a hľadáme nové predajné body,“ hovorí Milan Mokráň.

Vydavateľstvo v marci tohto roka predstavilo aj celoslovenskú novinku – predaj novín prostredníctvom špeciálnych plastových vakov umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia. Nová distribučná metóda už zožala úspech v Prešove, Zemplíne, Spiši, Liptovskom Mikuláši, Orave a Trenčíne. „Do konca roka budeme mať rozmiestnených cca 400 predajných vakov na miestach, kde žiadny predajný bod neexistuje.“, dodáva Mokráň.

Vydavateľstvo Petit Press vydáva 26 regionálnych týždenníkov MY po celom Slovensku v priemernom náklade 130-tisíc kusov a sú druhým najčítanejším týždenným periodikom na Slovensku.